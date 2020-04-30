Экс-глава МИД Германии: в борьбе с коронавирусом Запад потерпел «полный провал»

Коронавирус «беспощадно обнажил слабости» Запада, заявил в интервью Die Welt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Политики сейчас в первую очередь думают о своих государствах, а иногда только о них. Россия же и Китай пытаются заполнить возникший вакуум, объясняет экс-дипломат.

Запад и его государства-лидеры потерпели «полный провал» в борьбе с эпидемией коронавируса, заявил в интервью Die Welt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Особенно это касается США, которые раньше в кризисных ситуациях помогали другим государствам, а сейчас озабочены только своими проблемами.

Сейчас политики очень узко определяют свои национальные интересы: «моя страна в первую очередь» или же вообще «только моя страна», отмечает экс-дипломат. Сам же он считает, что поворачиваться спиной к своим соседям — это неразумно: «В сегодняшнем мире невозможно продвигать интересы собственной нации, игнорируя интересы всех остальных. Мы все слишком сильно связаны».

В частности, это касается Германии, благосостояние которой обеспечено глобализацией, подчёркивает Габриэль: «Мы импортируем сырьё со всего мира, у нас есть производства по всему миру, мы осуществляем высокотехнологичное производство в Германии, но в то же время зависим от поставщиков из-за границы. Если всё это отменить, Германия и Европа обеднеют».

Поэтому Габриэля шокировала первая реакция Берлина на эпидемию коронавируса в Италии. Он уже тогда понял, что итальянцы не простят немцам запрета на экспорт гуманитарных грузов. Позже ограничение было снято, но за ним последовала «постыдная дискуссия» по поводу финансовой помощи Риму. И хотя на данный момент этот вопрос вроде бы как тоже разрешился, «осадок остался», отмечает бывший министр.

Россия же и Китай используют слабости США и ЕС, пытаясь заполнить возникший вакуум, объясняет политик: «России это касается в меньшей степени, ведь ей нужно справиться с пандемией и низкими ценами на нефть. Китай же пытается зарекомендовать себя как лидера в борьбе с коронавирусом, хотя вирус пришёл как раз оттуда. Кроме экономического Шёлкового пути китайцы теперь пытаются проложить медицинский Шёлковый путь».

«Но у них вряд ли получится, — продолжает Габриэль. — Из-за своей нерешительности Китай несёт ответственность за начало пандемии. Люди это понимают. Привлекательна ли в мире китайская модель репрессивного общества? Скорее нет».

И всё же он напоминает, что, по результатам опросов, половина итальянцев видят сейчас в Китае своего главного друга, а главного врага — в Германии: «Это показывает, что коронавирус сработал как зажигательная смесь. Он не только беспощаден к нашему здоровью, но и беспощадно выставляет наружу наши слабости: на национальном, европейском и международном уровне».

Также Габриэль осудил нападки Трампа на Всемирную организацию здравоохранения и его попытки «посадить Китай на скамью подсудимых». По его мнению, это неразумное, безответственное поведение, которое не принесёт никаких результатов: «Какие бы ошибки ни совершил Китай, эту страну с 1,4 миллиарда граждан невозможно полностью изолировать от мира». ВОЗ же наоборот нужно поддержать в нынешней сложной ситуации, а не лишать финансирования, подчеркнул экс-дипломат.

«К сожалению, американский президент ведёт себя, как китайский: он пытается отвлечь внимание от своей личной вины. В начале года американские спецслужбы предупреждали его об угрозе коронавируса. Трамп же это всё проигнорировал. Теперь он атакует ВОЗ в предвыборных целях», — заключает Габриэль.