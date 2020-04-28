CNN: коронавирус раскрыл истинное лицо американского капитализма

Американское правительство выделяет деньги для малого бизнеса, чтобы он мог выплачивать зарплату своим работникам и не увольнять их. Однако, как отмечает CNN, система подачи заявок довольно сложна, не все семейные предприятия с ней справляются, а крупные корпорации, наоборот, хорошо с ней знакомы. Так что были случаи, что деньги на поддержку малого бизнеса шли большим фирмам.

«Коронавирус продолжает грубо показывать странную мораль американского капитализма, где считается нормальным, если компании просят государственной помощи, когда отдельные семьи и малый бизнес пытаются выживать», — пишет журналист CNN Закари Вульф.



Он приводит в качестве примера ситуацию с мясным концерном Tyson Foods, который опубликовал статьи в нескольких изданиях, где предупредил о грядущих перебоях с поставками мяса. И вызваны они не недостатком самих продуктов, а тем, что из соображений безопасности их производства закрыли. Дело в том, что, по некоторым данным, тысячи сотрудников компании заразились коронавирусом, а сами предприятия, причём не только этой марки, становятся «горячими зонами» эпидемии.



При этом, как отмечает журналист, цель этих статей — получить разрешение на продолжение работы на фермах, поскольку это входит в национальные интересы. Но автор статьи отмечает, что в такой ситуации многие компании пытаются получить деньги любым способом.



Американское правительство дважды выделяло деньги для малого бизнеса, чтобы помочь ему сохранять рабочие места, причём отдавать их назад необязательно. Но система подачи заявок работает со сбоями, так что многие не смогли получить такую помощь. Зато в корпорациях умеют работать с такими системами, и некоторые из больших компаний получили помощь, предназначенную для семейного бизнеса. Когда их за это пристыдили, деньги пришлось вернуть, отмечает автор статьи. В их числе известнейший баскетбольный клуб Los Angeles Lakers.



Когда правительство анонсировало, что помощь будет составлять $349 млрд, это казалось щедрым, но никто не мог предположить, что кризис продлится так долго. Сумму в дальнейшем удвоили, но сейчас, наоборот, похоже, что этих денег на спасение малого бизнеса не хватит.



Политики при этом заговорили о введении минимального гарантированного дохода для американских граждан, хотя сначала эту идею считали слишком радикальной. Более того, чиновники предлагают выделить помощь местным властям. Например, Нью-Йорку уже приходится занимать деньги у федерального правительства, чтобы выплатить все пособия по безработице.



Между тем, звучат предположения, что нынешняя безработица достигнет уровня Великой депрессии в США. Автор статьи отмечает, что на этот раз предприняты меры предосторожности, но неясно, как хорошо они сработают.



В некоторых штатах власти уже позволили предприятиям снова открываться. Многие опасаются это делать, но им приходится, поскольку конкуренты не дремлют, отмечает журналист CNN.



