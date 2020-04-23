СТРАНА: украинский спецназ начал охоту на диверсантов-поджигателей в чернобыльских лесах

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Der Spiegel: горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса Der Spiegel
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Tysol: ожидания напрасны — кризис в России не обернётся новой Смутой tysol
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Welt: Италия разочарована Германией и ЕС, зато благодарна России, Китаю и Кубе Die Welt
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Субботина заявила, что у неё зависимость от социальных сетей
Российская синхронистка Варвара Субботина призналась, что не представляет своей жизни без социальных сетей.
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В двух московских СИЗО временно прекратили работу интернет-магазины
В СИЗО №7 и СИЗО №12 УФСИН Москвы приостановили работу интернет-магазины, в которых заключённые могли приобретать продукты и предметы первой необходимости. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
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В Иркутской области нашли пропавших водителей грузовиков и ребёнка
Спасатели Иркутской области нашли водителей двух грузовиков и ребёнка, которые ранее пропали на закрытом для движения транспорта автозимнике «Вилюй».
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Субботина: для синхронистки месяц без воды — страшный сон
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, какими последствиями для представителей её вида спорта грозит длительное отсутствие тренировок.
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Президент «Усадьбы Jazz» рассказала о возможном переносе фестиваля
Основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина рассказала о возможном переносе мероприятия на конец лета или сентябрь.
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Главный архитектор Москвы рассказал об онлайн-мастер-классах по акварели
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пригласил желающих к участию в его бесплатных мастер-классах по акварели в социальных сетях.
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Эксперт прокомментировал идею создания единого центра контроля за водителями
Пресс-секретарь национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев прокомментировал идею создания единого федерального центра фиксации нарушений ПДД.
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Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
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Губерниев назвал СБР «биатлонным террариумом единомышленников»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) провести внеочередную отчётно-выборную конференцию, по итогам которой может быть избран новый глава организации.
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В ООН напомнили о ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
В ООН напомнили о тяжёлой ситуации в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии в связи с нехваткой там медицинской помощи и продовольствия. Как отметил сотрудник пресс-офиса управления по координации гуманитарных вопросов ООН Дэвид Свонсон, семьи проживают в палатках и подвергаются «воздействию суровых погодных условий».
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Депздрав Москвы: пациентов с коронавирусом лечат бесплатно по ОМС
Жители Москвы, у которых подтверждается заражение коронавирусной инфекцией, получают бесплатное лечение в рамках полиса ОМС, заявили в Департаменте здравоохранения столицы.
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УЕФА досрочно выплатит €70 млн клубам за участие игроков в отборе Евро-2020
Исполнительный комитет Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) решил незамедлительно произвести выплату тем клубам, чьи игроки участвовали в соревнованиях национальных сборных.
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В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 17 апреля увеличились на $4,8 млрд (+0,8%) — до $569,7 млрд.
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Черезов: в нашем биатлоне слишком много негатива
Член правления Союза биатлонистов России (СБР), трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов считает, что организации необходимо новое руководство.
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Набиуллина заявила о способности банков абсорбировать убытки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки способны абсорбировать большой объём убытков и продолжать кредитование.
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Субботина рассказала, доводилось ли ей плакать в корыстных целях
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина призналась, что пыталась слезами воздействовать на своего тренера Татьяну Данченко.
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Субботина: тренер как-то заявила, что я буду плавать до Олимпиады 2036 года
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина ответила на вопрос, насколько долго планирует соревноваться на профессиональном уровне.
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СМИ: ПСЖ готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания контракта
Французский ПСЖ не хочет расставаться с 21-летним нападающим команды Килианом Мбаппе до окончания срока действия контракта.
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Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине
Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов
Минтруд России рекомендовал регионам обеспечить повышенные выплаты сотрудникам, которые уходят на карантин в организациях соцобслуживания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Баталину.
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Тарасова призвала разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что необходимо разрешить выполнение четверных прыжков в короткой программе в женском фигурном катании.
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Вирусолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
Вирусолог Александр Лукашев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.
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Гэтжи: Нурмагомедов должен стараться прикончить меня, иначе я перестану его уважать
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что хочет стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе и отобрать титул у россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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СК возбудил дело по факту геноцида в концлагерях в Карелии в войну
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида в концлагерях на территории бывшей Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны.
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Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
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УЕФА перенёс женский ЧЕ по футболу на 2022 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе чемпионата Европы среди женских команд с 2021 года на 2022-й.
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Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 8% годовых
Национальный банк Украины принял решение о сокращении учётной ставки с 10 до 8% годовых для поддержки экономики во время пандемии коронавируса.
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Субботина: в выходной обычно хочется какой-то вредной еды
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала об особенностях своего питания во время тренировочного процесса.
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Субботина призналась, что ужасно боялась Данченко до начала совместной работы
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала что испытывала страх перед тренером Татьяной Данченко до того, как начала заниматься в её группе.
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В 16 интернатах России выявили 457 заболевших коронавирусом
В 16 психоневрологических интернатах и других стационарных учреждениях в семи регионах России выявили 457 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в российском Минтруде.
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Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан
Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
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Кардиохирург оценил опасность коронавируса для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов оценил опасность коронавируса.
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В Казани частные клиники начали делать тесты на коронавирус
В частных клиниках Казани начали проводить тестирование граждан на коронавирус.
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Эксперт оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы
Руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.
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Камельзон не видит смысла в объединении ATP и WTA
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о предложении швейцарца Роджера Федерера объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) с Женской теннисной ассоциацией (WTA) в одну организацию.
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Кардиохирург дал рекомендации по профилактике коронавируса
Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов дал рекомендации по профилактике коронавируса.
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Тарпищев назвал неплохой идею объединения ATP и WTA
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о предложении швейцарца Роджера Федерера объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) с Женской теннисной ассоциацией (WTA) в одну организацию.
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В Татарстане ввели отсрочку арендной платы за недвижимость в госсобственности
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в регионе вводится отсрочка арендной платы за недвижимость, находящуюся в государственной собственности.
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Экипажи истребителей ЗВО провели учения в Тверской области
Более 50 экипажей истребительной авиации Западного военного округа завершили лётно-тактические учения в Тверской области.
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Главврач больницы в Ленобласти рассказала о работе во время пандемии
Главный врач районной больницы Кингисеппа Ленинградской области Зинаида Корончевская рассказала о работе во время пандемии.
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Лайма Вайкуле рассказала о конкурсе Laima Voice
Певица Лайма Вайкуле рассказала о проведении музыкального конкурса Laima Voice в интернете.
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Экипажи кораблей Балтфлота провели учебные стрельбы
Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям во время выхода в море.
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Польховский назвал странным поведение главы СБР Драчёва
Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский заявил, что его удивляет реакция главы СБР Владимира Драчёва на последние события в организации.
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Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
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Минпромторг назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты в России
Ситуация с ценами на продукты в России остаётся стабильной и не вызывает беспокойства, отметили в российском Министерстве промышленности и торговли.
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Чепиков рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на внеочередной конференции СБР
Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на внеочередной отчётно-выборной конференции.
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Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
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Чепиков: заседание правления СБР не было проведено втайне от Драчёва
Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков прокомментировал решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.
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Эксперт оценил ситуацию на рынке инвестиций
Инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Александр Бахтин прокомментировал ситуацию на рынке инвестиций.
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В Ferrari заявили, что не грозили уходом из «Формулы-1»
Итальянская команда Ferrari отреагировала на информацию о своём возможном уходе из «Формулы-1».