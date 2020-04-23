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СТРАНА: украинский спецназ начал охоту на диверсантов-поджигателей в чернобыльских лесах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спецназ и кинологи Нацгвардии Украины начали спецоперацию в Чернобыльской зоне отчуждения. Как передаёт «СТРАНА», В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что в ходе этой операции силовики прочёсывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.
СТРАНА: украинский спецназ начал охоту на диверсантов-поджигателей в чернобыльских лесах
Reuters
Версия о намеренных поджогах в лесах Чернобыльской зоны, где пожарные пока не могут добраться к самому проблемному участку, всерьёз отрабатывается на высшем уровне. Как пишет «СТРАНА», спецназ и кинологи Нацгвардии Украины уже начали антидиверсионную операцию в зоне отчуждения.
 
В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что в ходе этой операции, которая проводится в Чернобыльской зоне и на прилегающих территориях Киевской и Житомирской областей, спецназовцы и кинологи прочёсывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.
 
«Бойцы отдельного отряда специального назначения «Омега» Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей является поиск и задержание поджигателей. Для максимальной эффективности спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов гвардейской авиационной базы», — рассказали в пресс-службе.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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