Der Spiegel: cами виноваты — ВОЗ дала отпор своим критикам

Всемирная организации здравоохранения отказалась мириться с ролью «козла отпущения» и дала отпор своим критикам, в частности главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает Der Spiegel. Политики совершили серьёзные ошибки в профилактике пандемии и слишком долго бездействовали, заявили в ВОЗ. У самой же организации нет средств и полномочий для того, чтобы повлиять на ситуацию.

Сейчас у Всемирной организации здравоохранения дела идут, мягко говоря, не очень хорошо, пишет Der Spiegel. Глава Белого дома Дональд Трамп не только сделал из организации «козла отпущения» за свои собственные неудачи, но ещё и перекрыл ей «денежный кран».

Теперь же ВОЗ решил дать отпор, продолжает издание. В преддверии видеоконференции министров здравоохранения G20 организация опубликовала программный документ, в котором обвиняет правительства мира в то, что они «допустили серьёзные ошибки в профилактике пандемии». Также организация потребовала больших инвестиций и подчеркнула свою лидирующую роль в мировой борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Большинство государств мира подготовлены к эпидемиям плохо или посредственно, говорится в 16-страничном документе, с которым ознакомился Spiegel. Только треть стран способны обнаруживать вспышки эпидемий и реагировать на них, но даже в высокоразвитых системах здравоохранения возможности оказания базовых услуг «ограничены». В бедных странах с более слабыми системами последствия пандемии коронавируса будут «катастрофическими», предрекает ВОЗ».

Странам не хватает квалифицированных сотрудников и развитых инфраструктур для производства и поставки необходимого медицинского оборудования, а также совместной координации действий в борьбе с ложной информацией и анализе мировых данных. «Это открытый упрёк в ответ Трампу и другим критикам, которые недавно набросились на ВОЗ», — поясняет Der Spiegel.

При этом обо всех этих проблемах эксперты и организации предупреждают политиков уже давно, подчёркивает Всемирная организация здравоохранения. Ещё в сентябре 2019 года на Генеральной Ассамблее ООН был представлен отчёт, предостерегающий о возможной пандемии. Но никаких действий не последовало. При этом стоимость организации необходимых профилактических мер — это маленькая часть той суммы, которую миру придётся заплатить, если он встретит пандемию не подготовленным.

Но для реализации задуманного нет даже финансовых механизмов, а у ВОЗ — средств и полномочий для того, чтобы обеспечить эффективность системы. Мир должен отреагировать на пандемию COVID-19 с такой же решимость как на финансовый кризис 2008 года, требует организация. Она призывает Международный валютный фонд оценивать состояние систем здравоохранения в государствах как экономический фактор. К тому же странами необходимо создать общий запас медицинского оборудования и активнее вести научные изыскания в сфере вирусологии. ВОЗ также предлагает создать «мобильные медицинские бригады» — своего рода «голубые каски» — для работы в очагах эпидемий по всему миру.

ЕС, немецкие власти, Россия и Китай оказали организации поддержку и раскритиковали Трампа за то, что он прекратил финансирование ВОЗ. В Германии главу Белого дома даже назвали «угрозой здоровью человечества». Впрочем, неизвестно, какой широкой будет эта поддержка, когда речь зайдёт о конкретных, возможно, дорогих мерах, заключает Der Spiegel.