Guardian: несмотря на эпидемию, Россия готовится к параду Победы

Несмотря на эпидемию коронавируса, российские военные продолжают подготовку к проведению парада в честь Дня Победы, пишет The Guardian. По заверению властей, для здоровья военнослужащих принимаются все необходимые санитарные меры, а сами они горят желанием принять участие в параде и усиленно тренируются.
Россия готовится к проведению парада Победы, назначенного на 9 мая, несмотря на эпидемию коронавируса, пишет The Guardian. Этот праздник имеет большое патриотическое значение для страны, а также даёт Путину возможность вернуться из западной политической изоляции, отмечает автор статьи.
Однако сейчас в России введён режим самоизоляции из-за эпидемии, 12 млн москвичей остаются дома, и поэтому подготовка к параду вызвала у россиян вопросы. Так, в сеть попало видео, на котором до 15 тыс. солдат тренируются к проведению парада, и на них нет масок. Также на полигоне в Алабине, где обозначена точная по масштабам копия Красной площади, в тренировке принимали участие танки Т-34.
Между тем, российские власти заблокировали сайт, который написал, что парад в одном из российских регионов может быть отменён из-за коронавируса. Это сообщение расценили как ложное. «9 мая — священная дата для миллионов и миллионов в России и странах СНГ», — отметили в МИД России. Там заверили, что парад Победы пройдёт, как и планировалось, но санитарные меры будут приняты.
В Министерстве обороны России отметили что делают всё, чтобы обеспечить безопасность солдат. В частности, им постоянно проверяют температуру. «Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», — приводит издание слова официального представителя министерства Игоря Конашенкова.
Коронавирус уже внёс хаос в ход политических событий в России, отмечает автор статьи. Так, Москва уже отложила голосование по изменениям в Конституцию, а также бизнес-форум в Санкт-Петербурге, намеченный на июнь. А на День Победы должны были приехать иностранные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, который стремится возродить отношения с Кремлём, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Сейчас же, учитывая, что во Франции уже больше 7,5 тыс. жертв коронавируса, Макрон в Москву вряд ли приедет. Об отмене планов Абэ сообщили и в Токио. В Кремле ответили, что понимают иностранных гостей и рассматривают самые разные варианты. По некоторой информации, парад даже могут провести без зрителей или отложить его до августа, пишет The Guardian.
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