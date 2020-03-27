«Это такая гуманитарная помощь?»: Global Times раскритиковала США за санкции против Ирана в период пандемии

Тегеран с трудом справляется с эпидемией коронавируса, но США не только не собираются ему помогать, но и продолжают ужесточать санкции, упорно называя себя «крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в мире», пишет Global Times. Китайская газета уверена, что таким поведением Америка «подаёт дурной пример», и призывает мир поставить ссоры на паузу и объединить усилия ради борьбы с «общим врагом».

Пришла пора, чтобы Америка ослабила санкции, введённые Вашингтоном в одностороннем порядке против Тегерана, призывает Global Times.

На сегодня в Иране насчитывается более 2 тыс. смертей от коронавируса, и в столь тяжёлый момент американские санкции, по мнению издания, «явно противоречащие духу гуманизма», лишь ухудшают ситуацию.

Уже на протяжении нескольких лет США пытаются нарастить давление на Тегеран, нацеливаясь на нефтяной сектор страны и пытаясь изолировать её от международного сообщества. Таким образом и без COVID-19 иранцам было непросто. Но теперь, когда число заражённых в стране стремительно растёт, дела обстоят ещё хуже. И Америка в таких обстоятельствах не только не планирует помогать Тегерану, но ещё снова ужесточает санкции. Так, недавно Вашингтон внёс в чёрный список ряд зарубежных компаний, торгующих с Ираном, дав понять, что «пощады не будет».

Как подчёркивает китайская газета, «максимальное давление» со стороны США не только мешает иранским властям бороться с эпидемией, но и создаёт дополнительные трудности для других стран, которые хотят предоставить Тегерану гуманитарную помощь.

По данным Global Times, из-за санкций администрации Дональда Трампа Иран потерял порядка $200 млрд, и это нанесло мощный удар по способности Тегерана справиться с масштабным кризисом. Среди прочего Иран испытывает острую нехватку изделий медицинского назначения, многие из которых импортируются из-за рубежа. И хотя США утверждают, что санкции не мешают получению гумпомощи, Тегеран настаивает, что препятствия есть.

Америка всегда позиционирует себя как защитницу прав человека. Так и теперь, в период кризиса COVID-19, американские власти называют США «самыми крупными поставщиками гуманитарной помощи, каких только видел мир».

«Но посмотрите, что Америка делает в отношении Ирана. Это, как цитирует Reuters одного иранского чиновника, не что иное, как «преступление против человечности». Как могут эти «крупнейшие поставщики гуманитарной помощи» оставаться абсолютно равнодушными, в то время как многие иранцы умирают от опасного вируса? Санкции — это такая гуманитарная помощь в духе США? Американские санкции в отношении Ирана лишь изобличают ложь Белого дома. Администрацию Трампа не заботят жизни иранцев — она думает исключительно о своей политической выгоде», — возмущается Global Times.

К счастью, есть страны, которым небезразличен потенциальный гуманитарный кризис в Иране. Международное сообщество в лице таких стран, как Китай, Россия, Кувейт и Катар, оказывает Тегерану поддержку в трудную минуту.

Издание уверено, что коронавирус — «общий враг» для всех стран мира и ни одно государство не сможет от него отгородиться. Перед лицом столь опасной угрозы все старые ссоры пора поставить на паузу и объединить усилия в борьбе с пандемией.

По словам газеты, американские санкции «подают дурной пример» и могут помешать другим странам противостоять коронавирусу, что грозит негативно сказаться на здоровье жителей самих США.