The Times: у заразившегося коронавирусом принца Чарльза лёгкие симптомы, и он чувствует себя хорошо

Сдавший положительный тест на коронавирус принц Чарльз имеет лишь лёгкие симптомы и хорошо себя чувствует, пишет The Times. Сообщается, что на данный момент Чарльз со своей супругой находится в изоляции в своём доме в Шотландии: принц продолжает работать в удалённом формате.
Британский принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, пишет The Times. У его жены Камиллы, герцогини Корнуольской, вируса обнаружено не было.
Издание сообщает, что у Чарльза лёгкие симптомы заболевания: сейчас он вместе со своей супругой находится в изоляции в своём доме в Шотландии. Как отмечает The Times, оба пребывают в «хорошем настроении». По словам пресс-секретаря Кларенс-хауса, принц имеет лишь незначительные симптомы и в целом чувствует себя хорошо, продолжая работать из дома. Кроме того, пресс-секретарь заявил, что понять, от кого Чарльз заразился вирусом, не представляется возможным ввиду большого количества мероприятий с участием принца в последние несколько недель.
Как пишет The Times, последний раз принц Чарльз виделся с королевой 12 марта: считается, что тогда он ещё не был заражён. По словам официального представителя Букингемского дворца, королева Елизавета чувствует себя хорошо. Отмечается, что принц Чарльз стал первым членом королевской семьи, сдавшим положительный тест на коронавирус.
По словам врачей, вероятность ухудшения состояния Чарльза невелика. Кроме того, доктора отметили, что принц, самое раннее, мог заразиться 13 марта.
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