National Interest: Россия хорошо готова к химическим угрозам, в отличие от НАТО

С советских времён химическая защита российских войск стала ещё лучше, пишет The National Interest: на вооружение поступает новое оборудование и транспорт, проводятся регулярные учения. Большое внимание химзащите уделяется и в гражданской жизни: что же касается стран НАТО, то они делают куда меньший акцент на химзащиту, как в военной, так и в мирной сфере.
Угроза военного столкновения с использованием ядерного и химического оружия нависала над многими армиями в годы холодной войны, пишет The National Interest. Разработка новых нервнопаралитических веществ, а также продвинутых средств доставки означала, что химическое оружие обретает высокую точность и смертоносный эффект. В связи с этим многие армии тренировались противостоять химической угрозе: как отмечает издание, особенно активно этим занимались СССР и прочие страны соцблока. Однако, как много из накопленного в прошлом остаётся сейчас?
В российских войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) советское наследие не просто сохранилось, а приумножилось, пишет The National Interest. В распоряжение РХБЗ по-прежнему поступают новые виды транспорты и оборудования. Также, российские войска РХБЗ получили особую роль: они не только отвечают за химическую защиту и атаку, но также оснащены огнемётами и термобарическими ракетомётами, способными одним выстрелом сравнять с землёй небольшое здание.
Кроме того, войска РХБЗ проводят регулярные учения, отмечает издание. Они проходят каждую неделю: для сравнения, в НАТО подобные манёвры случаются гораздо реже: не чаще, чем раз в месяц.
Как отмечает The National Interest, в стратегических локациях на территории России расположены склады с противогазами и прочим оборудованием для химзащиты. Защита от химических и биологических угроз считается в России частью гражданской обороны. Что касается стран НАТО, то в них намного меньший акцент на химических угрозах делается и в гражданской жизни.
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