CNN: секретный брифинг не убедил — конгрессмены не поверили, что у Путина нет предпочтений на выборах США

Представители администрации США провели закрытый брифинг с членами парламента, во время которого они рассказали, что не обладают данными, будто Россия вмешивается в американские выборы 2020 года и выступает на чьей-либо стороне. Как рассказали CNN некоторые из демократов, которые там присутствовали, подобным заявлениям они не поверили и даже покинули зал, только услышав их.

Американские чиновники провели закрытый брифинг для депутатов обеих палат парламента. И во время этой дискуссии они заявили, что у них нет прямых сведений, будто у российского президента Владимира Путина есть некая предпочтительная кандидатура на американских выборах 2020 года, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Однако же автор статьи напоминает, что ещё месяц назад чиновники администрации говорили комитету по разведке нижней палаты парламента, что Россия предпочитает Дональда Трампа и Берни Сандерса, и в целом намерена сеять недовольство.

На этот раз депутаты выходили с заседания с разным мнением. Республиканцы были удовлетворены, а многие демократы говорили, что не верят словам администрации. «Я совсем не знаю, что думать, честно говоря. После сегодняшнего я не знаю. Я беспокоюсь, чтобы мы получали точную информацию, и я беспокоюсь, что мы не получаем точной информации», — приводит издание слова парламентария Прамилы Джайапал.

Некоторые признались, что вставали и уходили, как только слышали от докладчиков, что Россия не пыталась поддержать кого-либо из кандидатов. Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти тоже не верит докладчикам и назвал происходящее «пропагандой» по образу Китая. «Я ушёл под впечатлением, что, к несчастью, много людей утратили свою независимость от этого президента», — приводит автор статьи его слова.

В прошлый раз, месяц назад, докладчиком была Шелби Пирсон. Она утверждала, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию в США, и якобы она выступает на стороне Трампа и Сандерса. Впрочем, некоторые источники CNN теперь утверждают, что это были не заявления, а лишь её собственное мнение.