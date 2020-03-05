Asia Times: шпионские игры — Китай активизировал разведку у берегов Австралии

Китай активизировал свою разведдеятельность с помощью океанографических судов на стратегических маршрутах неподалёку от Австралии и местных американских засекреченных баз, с которых осуществляется управление подлодками в регионе, пишет Asia Times. Вместе с тем, как отмечает издание, Пекин настаивает на том, что все действия его судов соответствуют Конвенции ООН по морскому праву.

Китай активизировал свою разведдеятельность на стратегических морских маршрутах в западной части Тихого океана спустя всего несколько недель после того, как Австралия заявила о намерении модернизировать свою северную систему ПВО, которая поможет США усилить влияние в регионе, а также в Южно-Китайском море, пишет Asia Times.



Министерство обороны Австралии подтвердило, что на протяжении двух последних месяцев оно следило за китайским океанографическим судном, которое занималось глубоководными исследованиями по маршруту из Восточного Китая до побережья Западной Австралии. Судно, в частности, прошло через Яванское море, омывающее Индонезию, а также побывало неподалёку от австралийского острова Рождества, где часто останавливаются подлодки этой страны.



«Пекин стремится знать как можно больше о маршрутах подводных лодок, а также хочет проверить, как Австралия отреагирует на присутствие технологичного китайского судна, патрулирующего её побережье», — отметил один австралийский чиновник обороны.



Судно, идентифицированное как «Сян Ян Хун 01», бросило якорь в международных водах неподалёку от засекреченной коммуникационной станции военно-морского флота на Северо-Западном мысе Австралии, которая посылает радиосигналы на сверхнизких частотах австралийским и американским кораблям и субмаринам. Кроме того, там же находится телескоп космической разведки, принадлежащий США и предназначенный для отслеживания перемещения объектов в безвоздушном пространстве.



«Сян Ян Хун 01» засекли в территориальных водах неподалёку от Палау в 2018 году. Это был один из трёх китайских кораблей, действовавших в этом регионе. Впоследствии судно отозвали, когда правительство острова заявило Пекину официальный протест. Два других китайских судна побывали также у военно-морского комплекса на острове Манус неподалёку от Папуа — Новой Гвинеи, из которого Австралия и США пытаются сделать базу передового базирования для действий в Южно-Китайском море и в западной части Тихого океана.



Аналитики Пентагона опасаются, что Китай занимается созданием сферы влияния в западной части Тихого океана, чтобы укрепить так называемую третью островную цепь, простирающуюся от Алеутских остров до Новой Зеландии.



В первую островную цепь входят Южно-Китайское море, Тайвань, Япония и большая часть Юго-Восточной Азии; её цель — обеспечение безопасности морских маршрутов, по которым в Китай доставляется ближневосточная нефть. Вторая островная цепь проходит от японских островов Огасавара и Марианских островов до Микронезии и Палау. Сюда же попадает и важная американская военная база на Гуаме. При этом аналитики считают, что Китай устремил свой взор уже на четвёртую и пятую островную цепи, которые во многом зависят от новой базы Пекина в Джибути.



При этом Пентагон в одном из своих докладов поднял такую проблему, как потенциальный контроль Китая над подводными телекоммуникационными кабелями, которые проходят через регион. В том случае, если Пекин установит над ними контроль, то он сможет парализовать некоторые региональные экономики в случае конфликта.



Вместе с тем Китай настаивает на том, что он преследует цели исключительно мирного характера. По выражению представителя китайского МИД Лу Кана, «научные исследования» Пекина в западной части Тихого океана «полностью соответствуют Конвенции ООН по морскому праву».