Das Erste: православные москвичи ищут вторую половинку в церковном танцевальном клубе

Каждое воскресенье в церкви Вознесения Девы Марии в центре Москвы происходят встречи специального клуба, на которые приходит до 200 человек, сообщает Das Erste. Посетители клуба в основном православные, находящиеся в поисках пары. Этот клуб — своего рода «брачное агентство» для верующих, которые предпочитают искать вторую половинку не в интернете.

Взгляд прекрасен, как и шаги: они учат вальсы, полонезы, польки — всё, что раньше танцевали при дворах у царей. Они — христианский танцевальный клуб, православный, если быть точнее.

АЛЕКСАНДР, член клуба: Это исторические бальные танцы, являющиеся частью мировой культуры. Это очень интересно.

Александр состоит в клубе уже несколько месяцев: клубная тематика не ограничивается танцами. Почти все здесь не имеют пары и находятся в поиске: когда человек православный, эта задача может быть весьма сложной.

ЧЛЕН КЛУБА: У меня до этого был молодой человек, который не был верующим. Это большая проблема, когда один человек ходит в храм, а другой нет.

ВТОРОЙ ЧЛЕН КЛУБА: Можно искать в интернете, но лучше здесь, потому что здесь все верующие. Православные придерживаются более правильных взглядов на жизнь.

В Москве проживает почти 13 миллионов человек. Огромный выбор, как говорит Александр, но как найти ту самую или того самого?

Маленькая церковь Вознесения Девы Марии находится в центре Москвы: её прихожанами, в основном, являются молодые люди. Они приходят к очень уважаемому здесь отцу Алексию, а ещё потому, что здесь находится клуб Петра и Февронии, названный в честь святых покровителей брака. Клуб организует не только танцевальные занятия. В соседней приходской церкви готовят еду для клубной встречи: здесь каждое воскресенье вечером, после богослужения, отец Алексий привносит новые веяния в старую церковь. Он организует своего рода «брачное агентство».

ОТЕЦ АЛЕКСИЙ: Я чуть-чуть помогаю. Я как-то помог одному парню, который хотел стать монахом, но понял, что это не для него. Я сказал ему: «Ты ведь рыжий — посмотри, вон там стоит тоже рыжая. Подойди к ней и познакомься». И смотрю, у них дело пошло.

Экспресс-свидания по православному: временами сюда приходит до 200 человек. Женщин, как правило, большинство, и они носят на головах платки или другие головные уборы, согласно традициям православной церкви. Александр тоже здесь: ведутся разговоры за чаем, из которых, возможно, вырастет нечто большее.

ТРЕТИЙ ЧЛЕН КЛУБА: Разумеется все здесь в поиске, ищут свою вторую половинку. Человек не должен быть один.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЛЕН КЛУБА: Я уповаю на Бога. Я был везде, я обыскал весь мир, но «ту самую» найти не смог. Возможно, что без божьей помощи этого не получится. Это моя последняя надежда.

ПЯТЫЙ ЧЛЕН КЛУБА: Для меня важно, чтобы мужчина был морально крепким, не легкомысленным. Здесь у всех честные намерения: если знакомиться в ресторане или в чём-то подобном, то о намерениях точно знать нельзя.

Александр сегодня остался ненадолго. Он рассказывает, что ходит в клуб уже полгода.

АЛЕКСАНДР: Я не скрою, это всегда интересно. Всегда ищешь новые лица. Вдруг там сидит твоя судьба? Может быть, там человек, которого ты ждёшь? Разумеется, у меня заранее есть представления о том, как она должна выглядеть. Но, в первую очередь, она должна быть разумным человеком.

Московская новогодняя иллюминация остаётся на улицах и в марте: многие туристы приезжают в российскую столицу только за этим. Это очень романтично. Возможно, Александр и сам в скором времени придёт сюда не один: с толикой удачи и с божьей помощью.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2020 года.