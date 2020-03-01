Sky News: первая свадьба в должности за 250 лет —Джонсон обручился со своей подругой и в шестой раз станет отцом

Пресс-служба премьер-министр Великобритании объявила о помолвке Бориса Джонсона и его подруги Кэрри Саймондс, которая в начале лета должна родить ему шестого ребёнка, сообщает Sky News. Таким образом, нынешний глава правительства станет первым за 250 лет, кто вступит в брак во время пребывания в должности.

Кэрри Саймондс, подруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ждёт ребёнка у началу лета, а сама пара обручилась в конце прошлого года, сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя резидентов Даунинг-стрит, 10.

В своём Instagram-аккаунте Саймондс призналась, что обычно не выкладывает подобного рода вещи в соцсети, но хотела лично сообщить приятную новость своим друзьям. «Чувствую себя невероятно счастливой», — поделилась своими эмоциями 31-летняя невеста премьер-министра, которая раньше была пресс-секретарём консерваторов, а теперь занимается благотворительной деятельностью по сохранению мирового океана. Саймондс стала первым партнёром главы правительства, который проживал в официальной резиденции без регистрации брака.

Как рассказывает британский новостной портал, бывший канцлер Саджид Джавид, подавший в отставку после спора с Джонсона, поздравил пару с «чудесной новостью». Однако не все политики были настолько восторженными: Флоренс Эшаломи, член парламента от лейбористской партии, увидела в этом попытку отвлечь внимание от отставки Филипа Рутнама из Министерства внутренних дел. «Очень удобно, что эти новости объявили сегодня», — написала Эшаломи в Twitter.

Отмечается, что Борис Джонсон станет первым премьер-министром за последние 250 лет, который женится в период пребывания в должности, и вторым после Дэвида Кэмерона, у которого родится ребёнок. От двух предыдущих браков у нынешнего лидера Соединённого Королевства уже есть пять детей и, по слухам, ещё один внебрачный ребёнок. Как напоминает в заключение Sky News, во время выборов на вопрос радиостанции LBC о количестве своих детей Джонсон ответил, что любит их, однако они не принимают участие в выборах и поэтому он не будет о них рассказывать.