Sky News: первая свадьба в должности за 250 лет —Джонсон обручился со своей подругой и в шестой раз станет отцом

Пресс-служба премьер-министр Великобритании объявила о помолвке Бориса Джонсона и его подруги Кэрри Саймондс, которая в начале лета должна родить ему шестого ребёнка, сообщает Sky News. Таким образом, нынешний глава правительства станет первым за 250 лет, кто вступит в брак во время пребывания в должности.
Кэрри Саймондс, подруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ждёт ребёнка у началу лета, а сама пара обручилась в конце прошлого года, сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя резидентов Даунинг-стрит, 10.
В своём Instagram-аккаунте Саймондс призналась, что обычно не выкладывает подобного рода вещи в соцсети, но хотела лично сообщить приятную новость своим друзьям. «Чувствую себя невероятно счастливой», — поделилась своими эмоциями 31-летняя невеста премьер-министра, которая раньше была пресс-секретарём консерваторов, а теперь занимается благотворительной деятельностью по сохранению мирового океана. Саймондс стала первым партнёром главы правительства, который проживал в официальной резиденции без регистрации брака.
Как рассказывает британский новостной портал, бывший канцлер Саджид Джавид, подавший в отставку после спора с Джонсона, поздравил пару с «чудесной новостью». Однако не все политики были настолько восторженными: Флоренс Эшаломи, член парламента от лейбористской партии, увидела в этом попытку отвлечь внимание от отставки Филипа Рутнама из Министерства внутренних дел. «Очень удобно, что эти новости объявили сегодня», — написала Эшаломи в Twitter.
Отмечается, что Борис Джонсон станет первым премьер-министром за последние 250 лет, который женится в период пребывания в должности, и вторым после Дэвида Кэмерона, у которого родится ребёнок. От двух предыдущих браков у нынешнего лидера Соединённого Королевства уже есть пять детей и, по слухам, ещё один внебрачный ребёнок. Как напоминает в заключение Sky News, во время выборов на вопрос радиостанции LBC о количестве своих детей Джонсон ответил, что любит их, однако они не принимают участие в выборах и поэтому он не будет о них рассказывать.
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что с тремя сотрудниками Sputnik Турция нет связи на протяжении девяти часов после их обращения в полицию из-за нападения неизвестных.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что российская сторона должна потребовать от турецких властей оперативного расследования попытки нападения на трёх сотрудников Sputnik в Анкаре и привлечения виновных к ответственности.
Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, прокомментировал победу своего подопечного над молдаванином Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Подросток, пострадавший в субботу, 29 февраля, в ДТП с автобусом футбольного клуба «Нефтяник» и находившийся в реанимации в тяжёлом состоянии, направлен на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии Москвы.
Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT заявление украинских властей о том, что граждане Украины с 1 марта смогут выезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали купленные и забронированные авиа- и железнодорожные билеты на март этого года и выяснили, куда россияне отправятся в путешествие в первый весенний месяц. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.