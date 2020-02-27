Washington Times: в США стремительно растёт дефицит врачей

С каждым годом американским больницам всё чаще приходится прибегать к услугам временных специалистов для восполнения пробелов, вызванных нехваткой врачей в стране, сообщает The Washington Times. Отмечается, что дефицит медицинских кадров связан, в первую очередь, с выходом на пенсию действующих специалистов.
США столкнулись с острой нехваткой врачей и других медицинских работников, которая, как показывают данные опроса компании Staff Care, с каждым годом только усугубляется. The Washington Times отмечает, что в 2019 году около 85% всех больниц в Соединённых Штатах были вынуждены прибегать к помощи временных специалистов для восполнения пробелов, вызванных нехваткой врачей в стране.
«Практически в каждой больнице в Соединённых Штатах сейчас работают врачи из числа временного персонала. Они стали важнейшей частью медицинских сотрудников в эпоху нехватки врачей и развивающихся моделей предоставления услуг», — заявил глава Staff Care Джефф Декер.
По данным опроса, в прошлом году 52 тыс. врачей, или около 6% всех лицензированных медицинских работников, работали на временной основе. Необходимость в таких специалистах, которые задерживаются на срок от нескольких дней до года, возникает, когда больницы ищут врачей, оказывающих первую медицинскую помощь, или сталкиваются с текучестью кадров.
Наиболее востребованными специалистами оказываются именно временные врачи первичной медицинской помощи. Так, к их услугам в 2019 году прибегли около 30% руководителей учреждений здравоохранения.
При этом спрос на временных специалистов с момента проведения последнего исследования в 2016 году вырос на 10% и достиг 21%. 17% опрошенных главврачей признались, что нанимали временных специалистов по внутренним болезням, то есть на 9% больше, чем в 2016 году. Ещё 22% по сравнению с 11% за три года до этого обращались за помощью временных анестезиологов.
«Я не удивлён, что темпы роста спроса на специалистов с узким профилем выше — здесь мы видим наибольшее несоответствие в спросе и предложении в будущем, — приводит The Washington Times слова главы Ассоциации американских медицинских колледжей Атула Гровера. — Самая большая проблема в долгосрочной перспективе — общая нехватка, требующая многостороннего подхода».
По подсчётам ассоциации, в настоящий момент США недостаёт 20 тыс. врачей. Ожидается, что к 2032 году дефицит специалистов вырастет до 121 тыс. человек, в первую очередь в связи с выходом на пенсию действующих докторов.
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