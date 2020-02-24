Die Welt: в Германии призвали к созданию наднациональной европейской армии

Немецкие социал-демократы выступили с инициативой о создании единой европейской армии, причём наднационального уровня, сообщает Die Welt. Она будет существовать параллельно с военными структурами в странах-членах ЕС. Служить в ней смогут все граждане союза, объясняет немецкое издание.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелл подвёл итоги Мюнхенской конференции по безопасности одной фразой: «Европа должна развить аппетит к власти». Для того чтобы в будущем противостоять России, Китаю и США, европейцы должны быть готовы активно отстаивать свои интересы — во внешней политике и военной сфере, подчеркнул он. Однако проблема в том, что процесс по налаживанию военного сотрудничества между 27 странами-членами союза двигается «черепашьим темпом», отмечает автор статьи Торстен Юнгхольт.
«Как по мне, всё это затянулось, — заявил Фриц Фельгентрой, эксперт по вопросам обороны от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). — Мир не будет ждать, пока Европа преодолеет национальный эгоизм». Он и его однопартийцы выдвинули инициативу по созданию «28 армии ЕС», то есть военной структуры на уровне Еврокомиссии, которая будет существовать не вместо национальных армий, а параллельно с ними.
Преимущество этого подхода заключается в том, что европейским правительствам не придётся отказывать от собственного суверенитета в сфере обороны. При этом никаких изменений в существующие европейские договоры вносить не придётся. Служить в армии смогут все граждане ЕС.
К тому же создание такой армии запустит положительную «динамику объединения» в Евросоюзе, отмечают социал-демократы. Военное право, снабжение, кадровый состав, руководство, обучение, структура командования — обо всём нужно будет думать сообща. Конечно, инициатива обойдётся не дёшево, но есть и потенциальная возможность сэкономить деньги, в частности после ликвидации старых структур.
Остаётся ждать, чтобы Берлин примет предложение и найдёт партнёров в Европе для реализации задуманного. По крайней мере, в отличие от глав государств и министров на Мюнхенской конференции, социал-демократы не тратят всю свою энергию на «анализ разваливающейся мировой архитектуры безопасности», а озвучивают конкретные предложения, отмечает издание. К тому же по результатам недавнего опроса, проведённого Центром военной истории и общественных наук бундесвера, 63% граждан Германии поддерживают идею о сотрудничестве всех стран ЕС в сфере обороны. 46% выступают за создания единой армии.
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