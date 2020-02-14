Le Figaro: 10 тысяч шагов «для здоровья» — это миф японских маркетологов

Как выяснили журналисты Le Figaro, знаменитая цифра в «десять тысяч шагов» за день, которые якобы необходимы для поддержания хорошей формы, появилась благодаря рекламной кампании японских производителей шагомеров. Европейские исследования показывают, что для среднестатистического француза вполне достаточно делать около пяти или шести тысяч шагов, поясняется в статье. Однако физические нагрузки должны быть регулярными.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ходьбу как один из самых простых видов физической деятельности, который позволяет оставаться в хорошей физической форме и поддерживать здоровый образ жизни. При этом «самые сознательные из нас» даже измеряют и подсчитывают количество своих шагов с помощью приложения или специального шагомера, стараясь достичь цели — десять тысяч шагов в день, ни больше ни меньше, пишет Le Figaro. Однако откуда взялось это число, задаётся вопросом автор, и есть ли у него хоть какие-то научные подтверждения?



Как выясняется, знаменитые «десять тысяч шагов» — это просто «японский миф», который изобрели маркетологи для продвижения на рынке первых шагомеров, отмечается в статье. Как рассказал в интервью Le Figaro спортивный врач Мартин Дюкло, возглавляющий во Франции научный комитет Национального центра физической активности, ни одно научное исследование до сих пор не подтвердило это утверждение.



На самом деле эта цифра появилась во время первых Олимпийских игр в Токио в 1964 году, когда японская корпорация Yamasa запустила в продажу шагомер под названием Manpo-kei, выбрав для его продвижения рекламный слоган «10 000 шагов-мер», говорится в статье. Впоследствии эти данные фигурировали в работах Есиро Хатано из Университета здравоохранения и благополучия Косю — однако они касались исключительно японского населения, которое по средним физическим параметрам отличается от европейцев, подчёркивает Le Figaro.



«Антропометрические данные среднестатистического человека в Японии меньше, чем на Западе», — поясняет доктор Дюкло, поэтому их невозможно соотнести со среднестатистическим французом. Но «хорошая новость для французов», по его словам, заключается в том, что, согласно французским исследованиям, для поддержания физической формы вполне достаточно делать всего лишь от пяти до шести тысяч шагов в день.



Если такая физическая активность является регулярной, она способна на 30% или даже 40% сократить риск возникновения рака, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал в интервью Le Figaro кардиолог и диетолог Фредерик Сальдманн. «Для производства энергии мышцы улавливают глюкозу и жиры, что не даёт тем накапливаться вокруг сердца, печени и поджелудочной железы», — так объясняет эту статистику и доктор Дюкло.



Чтобы на практике оценить свою подвижность, можно использовать существующие на рынке шагомеры или специализированные приложения. Но здесь могут пригодиться и обычные часы, отмечается в статье. ВОЗ рекомендует всем людям в возрасте от 18 до 64 лет заниматься упражнениями средней интенсивности на протяжении 150 минут каждую неделю — то есть порядка 20 минут в день. Либо 75 минут занятий интенсивной нагрузки, или же смесь первого и второго, сообщает Le Figaro.



При этом учитывая, что на протяжении всего дня мы обычно совершаем шаги даже на пути от остановки до работы, от стола до ксерокса, от кровати до дивана и так далее, человек вполне способен выполнить свою норму в течение дня. Однако регулярные интенсивные и продолжительные нагрузки являются более эффективными, поясняют специалисты. «Мы начинаем сжигать углеводы только после первых 20 минут занятий. После этого мы принимаемся за лишние жиры», — рассказал диетолог Сальдманн. Поэтому не стоит искать лишний повод — лучше отправиться на полезную для здоровья прогулку прямо сейчас, заключает Le Figaro.