ABC News: нелегальные иммигранты из Вьетнама устремляются на Запад через Россию

По суше или по воздуху, путь вьетнамских мигрантов в Европу лежит через Россию, сообщает ABC News. Как отмечается в статье, вьетнамцы платят контрабандистам тысячи долларов за возможность попасть на Запад, однако нередко становятся жертвами эксплуататоров и торговцев людьми.

По оценкам экспертов, каждый год из Вьетнама в Европу незаконно прибывает порядка 18 тысяч человек, причём многие из них стремятся в Великобританию, пишет ABC News. Как отмечает американский новостной сайт, обычно нелегальные мигранты добираются на Запад через Россию.



Как правило, вьетнамцы, желающие попасть в Соединённое Королевство без визы, выбирают один из двух маршрутов, предложенных посредниками и контрабандистами, говорится в статье. Так называемый «путь по траве» обходится дешевле, от 3 до 5 тысяч долларов, но может занять месяцы или даже годы. Те, кто выбирает этот путь, «обычно добираются по суше из Вьетнама в Китай, потом в Россию на машине, потом в соседние страны пешком, через густые леса и по труднопроходимым горам», пишет ABC News.



Так называемый VIP-маршрут быстрее и «считается более безопасным», но стоит от 10 до 50 тысяч долларов. Мигранты, следующие VIP-маршрутом, часто отправляются в Китай, где получают от контрабандистов чужие паспорта и летят на самолёте в Россию, а оттуда — в Западную Европу. Однако те, чья цель — Великобритания, будут разочарованы: несмотря на заверения контрабандистов, дальше Франции или Бельгии им так не добраться. До Соединённого Королевства им, как и выбравшим «путь по траве», придётся ехать под Ла-Маншем в грузовых контейнерах, отмечает сайт.



ABC News напоминает, что в октябре 2019 года неподалёку от Лондона был обнаружен грузовик-холодильник с 39 мёртвыми вьетнамцами. По данным полиции, погибшим было от 15 до 44 лет, каждый имел при себе сумку с одеждой, мобильный телефон и другие принадлежности. Предположительно, среди этих людей были и те, кто пересекал границы «по траве», и те, кто оплатил VIP-маршрут, а причиной смерти стала слишком длинная очередь на границе.



Как сообщает американский сайт со ссылкой на международные организации по борьбе с рабством, многие вьетнамцы, незаконно попавшие в Европу, «крайне уязвимы» для преступников, которые могут «поработить, насильственно поставить в безвыходную ситуацию и эксплуатировать» мигрантов. Способы эксплуатации разнятся: это и подневольный труд, и принуждение к вступлению в брак, и принуждение к проституции.



Вьетнамские девочки нередко становятся жертвами преступников уже по прибытии в Китай, где их «обычно продают в бордели или китайским мужчинам в качестве невест», говорится в статье.



Многие мигранты осознанно отправляются за тысячи километров без надлежащих документов, однако на любом этапе путешествия их могут принудить к такой работе или поставить в такие условия, на какие они не соглашались, пишет ABC News. В статье отмечается, что рычагом давления на нелегалов зачастую являются долги: чтобы оплатить столь дальнюю дорогу, мигранты занимают большие суммы денег, обычно под залог жилья своей семьи.