Fox News: новый иммиграционный закон раскроет объятья США для преступников

Демократы в палате представителей конгресса США внесли законопроект, коренным образом меняющий всю иммиграционную систему страны, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, преступникам будет легче попасть на американскую территорию, а депортация станет почти невозможна, даже за самые тяжкие и аморальные преступления.

В настоящий момент в конгрессе ожидает рассмотрения законопроект под названием «Новый путь вперёд». Его почти не освещали, и это прискорбно и показательно. Законопроект инициирован 44 демократами в палате представителей, среди них Ильхан Омар и Александрия Окасио-Кортес.



В нём приблизительно 4400 слов, то есть он почти такого же объёма, как конституция США. Подобно конституции, он направлен на создание совершенно новой страны. Законопроект мог бы полностью переделать нашу иммиграционную систему — с явной целью: обеспечить преступникам возможность приехать в США и поселиться здесь навсегда, став неприкосновенными.



Вы можете решить, что мы преувеличиваем для пущего эффекта. Но мы не преувеличиваем. Нисколько. Законопроект «Новый путь вперёд» — самый радикальный законодательный документ, когда-либо предложенный в этой стране. За всю историю. По сравнению с ним «Зелёный новый курс» — просто статус-кво!



В документе, опубликованном демократами с целью продвижения законопроекта, говорится, цитируем дословно: «Обвинительные приговоры не должны вести к депортации», — конец цитаты. Имейте в виду, речь идёт не о признании виновным в парковке вторым рядом или даже вождении в нетрезвом виде. В законопроекте речь идёт о судимостях за тяжкие преступления. Серьёзные преступления, за которые могут — и должны! — сажать на годы.



В пресс-релизе конгрессмена от штата Иллинойс Хесуса Гарсии об этом говорится открыто. Гарсия похваляется, что законопроект сломает, цитирую, «трубопровод тюрьма — депортация», который большинство из нас поддерживает.



Итак, каким образом законопроект это сделает? Согласно действующим законам США, легальных иммигрантов можно депортировать, если они совершили «тяжкое преступление с отягчающими обстоятельствами» или «безнравственное преступление» — то есть дикий, порочный акт, вроде растления детей. В соответствии с законопроектом «Новый путь вперёд», безнравственные преступления вообще не рассматриваются как основание для депортации. Устраняется и категория тяжких преступлений с отягчающими обстоятельствами.



Что же это значит? Подумайте вот над чем: по нынешним законам, иммигранты, совершающие серьёзные преступления: ограбления, мошенничества, преступления сексуального характера против детей — подлежат депортации, независимо от того, к какому сроку их приговорили. Другие, менее тяжкие преступления, такие как вымогательство, предполагают депортацию, если виновному дали хотя бы год лишения свободы.



Если примут новый законопроект, ни за какое преступление больше не будут депортировать автоматически. А за одно преступление — подделку паспорта — вообще нельзя будет депортировать, ни при каких обстоятельствах. Потому что терактов 11 сентября, по-видимому, никогда не было и нам больше нет дела до фальшивых государственных документов!



Кстати, если вы только что получили новые водительские права в соответствии с Законом о стандартизации удостоверений личности, вы должны чувствовать себя идиотом. Потому что иммигранты от этого освобождены, а вы нет!



В соответствии с предложенным законопроектом, в случае с преступлениями, за которые по-прежнему можно будет депортировать, потребуется, чтобы человек был приговорён уже не к году, а как минимум к пяти годам лишения свободы.



Мы навели справки в Бюро судебной статистики: по федеральным данным, за такие преступления, как угон автомобиля, мошенничество и нарушения оружейного законодательства, средний приговор — меньше пяти лет тюрьмы. И это только средние показатели. Есть люди, виновные в изнасилованиях, жестоком обращении с детьми и даже непреднамеренных убийствах, которых приговаривают менее чем к пяти годам. Таких на самом деле много!



Если «Новый путь вперёд» будет принят, иммигранты, совершающие такие преступления и получающие такие сроки, останутся в нашей стране. И, конечно, они с первого дня будут иметь право на получение гражданства. Разумеется!



И это мы ещё недооцениваем последствия законопроекта! Даже пятилетний тюремный срок необязательно будет достаточным для депортации. Законопроект предоставит новые широчайшие полномочия иммиграционным судьям. Позволит им аннулировать постановление о депортации. Для этого есть одно-единственное условие, цитирую: «Иммиграционный судья находит, что осуществление такого усмотрения уместно в гуманитарных целях, в целях сохранения единства семьи или в иных случаях, когда это соответствует общественным интересам». Как вам такой открытый список?



Другими словами, у антиамерикански настроенных иммиграционных судей, а таких в нашей стране много, будет карт-бланш на открытие границ. Вы не будете за это голосовать, но это всё равно произойдёт.



Дата выхода в эфир 06 февраля 2020 года.