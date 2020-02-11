Money.pl: польский политик призвал ударить по российскому углю за яблочное эмбарго

03:00 Цорн заявил, что «Спартак» будет участвовать в организации похорон Рейнгольда Спортивный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб поможет родственникам ушедшего из жизни экс-футболиста команды Валерия Рейнгольда с организацией похорон.

03:00 Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти за 2020—2021 годы Минэнерго США понизило прогноз по добыче американской нефти за 2020 год до 13,2 млн баррелей в сутки и до 13,56 млн баррелей в сутки за 2021 год.

03:00 Гаврилов: Рейнгольд был человек прямой, с характером Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов опечален новостью о смерти бывшего игрока команды Валерия Рейнгольда.

03:00 Ловчев — о Рейнгольде: он был мне ближайшим другом Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал кончину бывшего футболиста красно-белых Валерия Рейнгольда.

03:00 Армия САР заявила о ликвидации 148 боевиков в Идлибе Сирийская армия заявила об уничтожении 148 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»*, принимавших участие в атаке на населённый пункт Найраб на востоке Идлиба.

03:00 Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Москве Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Московском международном Доме музыки.

03:00 В Удмуртии направят более 616 млн рублей на поддержку семей и детей в 2020 году В Удмуртии направят 616,3 млн рублей на поддержку семей и детей в 2020 году, заявил министр финансов региона Станислав Евдокимов в докладе о проекте поправок в закон о бюджете.

03:00 Кабалоев завоевал серебро на ЧЕ по греко-римской борьбе Россиянин Виталий Кабалоев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Риме.

03:00 В России выпускают более миллиона медицинских масок в день Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире Первого канала сообщил, что объём производства медицинских масок в России в сутки составляет 1,2 млн штук.

03:00 Бышовец назвал смерть Рейнгольда большой потерей Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал кончину ветерана московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.

03:00 Небензя предложил Израилю и Палестине провести переговоры в Москве Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не снимает с повестки предложения о предоставлении московской площадки для переговоров между лидерами Израиля и Палестины.

03:00 Ласицкене: до последнего дня можно надеяться на участие в ОИ Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила шансы попадания российских легкоатлетов на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

03:00 МИД России заявил, что ни один пункт Минских соглашений не выполнен Департамент информации и печати МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что за пять лет ни один из пунктов Минских соглашений до сих пор полностью не выполнен.

03:00 Кузнецова обыграла Брэйди в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге Россиянка Светлана Кузнецова оказалась сильнее представительницы США Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

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03:00 В Удмуртии планируют открыть три новых «Кванториума» В Удмуртии намерены открыть три новых «Кванториума», заявила директор ижевского детского технопарка Татьяна Ульянова.

03:00 Мишин рассказал, что фигурист Лазукин катался с травмой весь год Известный тренер Алексей Мишин, который работает с фигуристом Андреем Лазукиным, заявил, что его подопечный весь год страдал от разрыва связки колена.

03:00 Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.

03:00 Скончался ветеран «Спартака» Рейнгольд На 78-м году жизни не стало бывшего футболиста московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.

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03:00 В Туве назвали возможную причину крупного ДТП с двумя погибшими Причиной ДТП в Улуг-Хемском районе Республики Тува, в котором два человека погибли и девять пострадали, мог стать снегопад.

03:00 Борец Абдуллаев стал финалистом ЧЕ Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев вышел в финал чемпионата Европы, который проходит в Риме.

03:00 В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России В Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России.

03:00 Глава МИД Белоруссии и посол России провели переговоры Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и посол России Дмитрий Мезенцев в ходе встречи обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

03:00 «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в КХЛ, «Автомобилист» уступил «Барысу» В рамках игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось несколько матчей.

03:00 Эксперт прокомментировал увольнение Богдана Украинский политик, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.

03:00 Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами. По его словам, мир остаётся стратегическим выбором Палестины.

03:00 Баскетболист Мозгов улетел на обследование в Германию и скоро может приступить к тренировкам Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов отправился на обследование в одну из клиник Мюнхена.

03:00 Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО.

03:00 Два человека погибли и девять пострадали при ДТП в Туве В результате аварии с участием двух автомобилей погибли два человека, ещё девять получили ранения. Инцидент произошёл в Улуг-Хемском районе Тувы.

03:00 Рябинский назвал наиболее вероятного соперника Поветкина Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, как идёт подготовка следующего боя российского тяжеловеса Александра Поветкина.

03:00 В МИД рассказали, где могла бы пройти встреча «пятёрки» СБ ООН Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что саммит «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре.

03:00 В ЦБ рассказали, какой доход получат от продажи акций Сбербанка Банк России включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год. Оставшиеся средства будут переданы в казну, сообщили в пресс-службе Центробанка.

03:00 Адвокат сообщил о сроках нахождения историка Соколова в СИЗО Москвы Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, будет находиться в следственном изоляторе в Москве ориентировочно до середины апреля.

03:00 Ветеран «Спартака» Рейнгольд потерял сознание и находится в больнице Бывший игрок московского «Спартака» 77-летний Валерий Рейнгольд потерял сознание и был доставлен в больницу.

03:00 Тренер эстонской фигуристки назвала Косторную, Щербакову и Трусову пришельцами из космоса Анна Леванди, тренер эстонской фигуристки Евы Лотты Киибус, оценила результаты россиянок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

03:00 Зеленский рассказал о своём отношении к должности президента Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что должность президента нравится ему ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей.

03:00 В МИД заявили о положительной динамике в ситуации с коронавирусом Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика, так как количество прироста случаев заражения падает.

03:00 Израиль заявил о готовности к прямым переговорам с Палестиной Израильский постпред при ООН Дани Данон заявил, что Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной.

03:00 Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова. По его словам, весна может наступить через несколько недель.

03:00 Фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой Российская фигуристка Станислава Константинова прекратила сотрудничество со своим тренером Валентиной Чеботарёвой и находится в поисках нового наставника.