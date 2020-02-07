Zaxid.net: вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию

03:00
Исмаилов: мило пообщались с Александром Емельяненко и разбежались
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о случайной встрече на лестничной клетке со своим будущим оппонентом Александром Емельяненко.
03:00
Ананидзе рассказал, почему ушёл из «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему принял решение покинуть клуб.
03:00
Владимир Хотиненко дал прогноз по премии «Оскар»
Режиссёр Владимир Хотиненко дал прогноз по премии «Оскар». В частности, он отметил высокие шансы у фильмов «1917» и «Паразиты».
03:00
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 6%.
03:00
Итальянский фигурист Грассль заявил, что болеет за Щербакову
Итальянский фигурист Даниэль Грассль заявил, что болеет за двукратную чемпионку России Анну Щербакову.
03:00
Росавиация назвала возможную причину ЧП с вертолётом в Татарстане
Росавиация сообщила, что предварительной причиной крушения вертолёта в Татарстане, в результате которого погиб один человек и двое пострадали, стали плохие метеоусловия.
03:00
Лавров встретился с вице-президентом Венесуэлы
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
03:00
Бывший футболист «Барселоны» раскритиковал руководство клуба
Бывший французский футболист Кристофф Дюгарри считает, что в «Барселоне» находится слишком много людей, не обладающих необходимыми профессиональными качествами.
03:00
Все запущенные ракетой с Байконура спутники OneWeb вышли на связь
Все 34 спутника связи компании OneWeb, запущенные на орбиту с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б», успешно вышли на связь.
03:00
В Самарской области продлили карантин во всех школах
В Самарской области ещё на неделю продлили карантин во всех школах. Дети продолжат обучение из дома до 15 февраля.
03:00
В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса
В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.
03:00
Минпромторг прокомментировал ситуацию с медицинскими масками
В Минпромторге предпринимают всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
03:00
Один человек погиб при крушении вертолёта в Татарстане
Один человек погиб в результате крушения вертолёта Bell в Татарстане, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
03:00
Уайт признался, что погибший баскетболист Брайант был инвестором UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отдал дань уважения погибшему баскетболисту Коби Брайанту.
03:00
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
03:00
Генпрокуратуру попросили разъяснить право ОНК проверять психоневрологические интернаты
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась в Генпрокуратуру и Минтруд с просьбой разъяснить, имеют ли право члены ОНК проверять психоневрологические интернаты. Об этом она сообщила в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы.
03:00
Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок
Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Александрова обыграла Русе и вывела сборную России вперёд в матче Кубка федерации
Екатерина Александрова одержала победу над Еленой-Габриэлой Русе и принесла первую победу в актив сборной России в матче Кубка федерации с командой Румынии.
03:00
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
03:00
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ подножкой Мишустину
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центрального банка, снизившего ключевую ставку на 25 б. п. — до 6% годовых.
03:00
СК начал проверку по факту крушения вертолёта в Татарстане
Приволжское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку по факту крушения вертолёта в Татарстане.
03:00
Гвардиола: хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне» и завершил там карьеру
Бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола. в настоящее время возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал возможное воссоединение с Лионелем Месси в Англии.
03:00
Обвиняемого в поджоге здания суда в Москве арестовали
Пресненский суд Москвы постановил арестовать на два месяца уроженца Уфы Руслана Ибрагимова, который обвиняется в поджоге здания Никулинского суда Москвы.
03:00
В Татарстане разбился частный вертолёт с тремя пассажирами
Частный вертолёт разбился в Татарстане, заявили RT в казанском линейном управлении МВД. По данным прокуратуры, в аварию попал вертолёт Bell 406, на его борту находились три пассажира.
03:00
Итальянский фигурист признался, что хотел бы пройти стажировку у Тутберидзе
Итальянский фигурист Даниэль Грассль заявил о желании потренироваться под руководством известного российского наставника Этери Тутберидзе.
03:00
В Кузбассе в ДТП попал автомобиль с детской хоккейной командой
В Новокузнецком районе Кемеровской области в аварию попал автомобиль, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана.
03:00
Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона. Об этом он сообщил российским журналистам.
03:00
Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину
Футболист «Валенсии» Денис Черышев заявил, что в Испании уважают президента России Владимира Путина.
03:00
Следствие обвинило генерала Арсланова в симуляции болезни
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, которого обвиняют в хищении 6,7 млрд рублей, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя болезнь, утверждает следствие.
03:00
Замглавы Генштаба Арсланов прокомментировал обвинения следствия
Замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов в ходе заседания суда заявил, что ему инкриминируют хищения во время поставок в армию портативных радиостанций.
03:00
Исмаилов: мне нравится Александр Емельяненко, он хороший человек
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своём отношении к будущему сопернику Александру Емельяненко.
03:00
Премьер Черногории опроверг данные о заморозке закона о церквях
Премьер-министр Черногории Душко Маркович опроверг сообщения о готовности приостановить действие закона о вероисповедании.
03:00
Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи ради хоккея
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи для того, чтобы сыграть в хоккей. Об этом информирует Интерфакс.
03:00
В Польше снесли памятник благодарности Красной армии
В польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии. Об этом сообщает телекомпания Polsat.
03:00
На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО
В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost.
03:00
Синицина и Кацалапова о диспансеризации: могут завернуть из-за кариеса
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, как спортсмены проходят диспансеризацию для допуска к соревнованиям.
03:00
Турция запретила ввоз ряда продуктов из КНР из-за коронавируса
Турция временно запретила ввоз животных и продуктов животного происхождения из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
03:00
В Минздраве Подмосковья заявили о планах по изменению формата работы ФАП
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о планах по строительству 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов и изменению формата работы старых.
03:00
В Баку произошёл взрыв в жилом доме
В азербайджанской столице в результате взрыва в жилом здании пострадали три человека. Об этом информирует Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.
03:00
Следствие обвиняет замглавы Генштаба Арсланова в давлении на свидетеля
Заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, фигурант дела о хищении 6,7 млрд рублей, угрожал свидетелю физической расправой за дачу показаний против него.
03:00
В Ленинградской области предупредили о тумане и гололёде
ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о ветре, тумане и гололедице с 8 по 10 февраля.
03:00
Синицина призналась, что катается в тонких колготках без носков
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, призналась, что выступает на льду только в тонких колготках.
03:00
В Совфеде оценили инициативу по ужесточению штрафов для водителей
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала идею ужесточения штрафов для водителей.
03:00
Пассажиропоток международного аэропорта Оренбурга вырос на 11% в январе
Пассажиропоток международного аэропорта Оренбурга в январе 2020 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
03:00
Внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос на 3,9% в 2019 году
Внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос на 3,9% за январь — сентябрь 2019 года.
03:00
В крымском Минздраве заявили о снижении уровня заболеваемости туберкулёзом
В Министерстве здравоохранения Республики Крым рассказали, что уровень заболеваемости туберкулёзом в Крыму за последние четыре года снизился более чем на треть.
03:00
Эксперт оценил вероятность ужесточения наказания за нарушение ПДД
Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов прокомментировал вероятность ужесточения наказаний для нарушителей правил дорожного движения.
03:00
Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров
Даниил Самсонов стал победителем в одиночном фигурном катании на первенстве России среди юниоров, которое проходило в Саранске.
03:00
В ГБР расследуют дело о выдворении Саакашвили в Польшу в 2018 году
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы страны из-за выдворения экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с украинской территории в Польшу в 2018 году.
03:00
Емельяненко и Исмаилов обменялись шутками во время встречи в коридоре
Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко впервые встретились лицом к лицу перед боем.