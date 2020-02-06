Sveriges Radio: глава МИД Швеции посоветовала России вести феминистическую политику
В Москве встретились министры иностранных дел Швеции и России Анн Линде и Сергей Лавров. Как пишет Sveriges Radio, Швеция раскритиковала то, как Россия расследует судьбу шведского дипломата Рауля Валленберга. По имеющейся информации, российский министр иностранных дел пообещал прояснить все оставшиеся вопросы.
«Я дала понять, что шведская сторона не удовлетворена и не уверена в том, что были предоставлены все документы. Они пообещали рассмотреть это дело снова», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
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