Sveriges Radio: глава МИД Швеции посоветовала России вести феминистическую политику

В Москве прошла встреча министров иностранных дел Швеции и России Анн Линде и Сергея Лаврова. Как передаёт Sveriges Radio, Швеция раскритиковала то, как Россия занимается расследованием судьбы Рауля Валленберга, призвала российские власти начать феминистическую политику, а также потребовала признания по поводу Украины.

В Москве встретились министры иностранных дел Швеции и России Анн Линде и Сергей Лавров. Как пишет Sveriges Radio, Швеция раскритиковала то, как Россия расследует судьбу шведского дипломата Рауля Валленберга. По имеющейся информации, российский министр иностранных дел пообещал прояснить все оставшиеся вопросы.

«Я дала понять, что шведская сторона не удовлетворена и не уверена в том, что были предоставлены все документы. Они пообещали рассмотреть это дело снова», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По её словам, до сих пор нет ответов на некоторые вопросы по поводу случившегося с Раулем Валленбергом, после того как его в 1945 году задержал Советский Союз.

Анн Линде во время встречи также подняла вопрос о правах женщин. Она считает, что Россия здесь не слишком продвинулась в данном вопросе.

«Я, конечно, считаю, что было бы лучше, если бы они вели феминистическую политику, как мы, но это, само собой, остаётся на их усмотрение», — сказала Анн Линде.

По словам Анн Линде, хотя они и обсуждали вопрос домашнего насилия над женщинами и необходимость ужесточения наказаний, не похоже, что Россия после встречи захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику.