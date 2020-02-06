La Croix: испанскую разведку впервые возглавила женщина

Впервые в истории испанской демократии на пост главы Национального разведывательного центра была назначена женщина — Рас Эстебан Лопес, ранее исполнявшая обязанности директора организации, сообщает La Croix. Как напоминает издание, в последнее десятилетие женщины занимают видное место в испанской политике и получают ключевые посты в правительстве страны.

Пас Эстебан Лопес перестала быть исполняющей обязанности директора Национального разведывательного центра Испании и стала его полноправным директором, сообщает La Croix. Как передаёт издание, Лопес стала первой женщиной в истории испанской демократии, занявшей пост главы НРЦ — организации, координирующей работу 3,5 тыс. человек с целью «упростить процесс принятия решений правительством», которая также служит «секретным каналом связи между государствами».

Как напоминает газета, глава правительства Испании Педро Санчес, пришедший к власти в 2018 году, сделал феминистскую повестку одним из основных пунктов программы своего правительства. Созванная им в год избрания команда, бесспорно, стала самой феминистской в Европе — 65% министров в ней были женщинами. Таким образом, должности глав государственных ведомств заняли 11 женщин и 6 мужчин. В правительстве, созванном в 2020 году, мужчин и женщин на постах министров поровну.

Как отмечает издание, в Испании женщины занимают более видное положение в политике, чем во Франции. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро, правивший страной с 2004-го по 2011 год, стал первым лидером Испании, сформировавшим правительство с паритетным представительством мужчин и женщин. А предшественник Санчеса Мариано Рахой назначил женщин на ключевые посты в правительстве.