WE: США уже не безопасная гавань — американский вице-адмирал об угрозах со стороны России и Китая

ВМС США уже не могут чувствовать себя в безопасности в американских портах и у побережья Соединённых Штатов, — об этом, как пишет The Washington Examiner, заявил вице-адмирал Эндрю Льюис. По его словам, Вашингтон, который последние несколько десятилетий обладал подавляющим военным преимуществом, теперь уже не может этим похвалиться. И в настоящий момент Россия и Китай вполне способны нанести удар по американским кораблям в США.

У России и Китая есть возможность атаковать военную технику ВМС США в американских портах, — с таким предупреждением, как сообщает The Washington Examiner, выступил вице-адмирал Эндрю Льюис, руководящий недавно воссозданным Вторым флотом США.

«Родина уже не является убежищем, — заявил он, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. — Наша новая реальность состоит в том, что когда наши моряки отчаливают и отправляются в плавание, то они могут ожидать того, что после отплытия из Норфолка им придётся действовать в оспариваемом пространстве».

Он также отметил, что американские военные наблюдают развёртывание всё большего количества российских подводных лодок в Атлантическом океане.

«И эти субмарины обладают большими возможностями, чем когда-либо, их развёртывают на более длительные периоды времени с большим количеством вооружений», — подчеркнул Льюис.

По его словам, новые технологии предоставляют неожиданные и опасные для американских ВМС возможности, например, квадрокоптеры и прочие «небольшие беспилотные воздушные системы». Как отметил вице-адмирал, эта техника «может представлять потенциальную угрозу для сил» США ещё до того, как судно покинет порт.

Американским стратегам и тактикам нужно проявить изобретательность при планировании того, как предотвратить эти угрозы, поскольку у ВМС США уже нет подавляющего военного преимущества, которым Америка наслаждалась последние несколько десятилетий, указал Льюис.

«Думаю, среди наших моряков просыпается мысль о реальном существовании потенциально плохих вещей. И на данный момент много рисков кроется в нашей кибернеряшливости», — отметил Льюис.

Вице-адмирал, вторя предостережениям Пентагона, заявил о том, что Россия и Китай разрабатывают планы по блокированию американских сил в ключевых портах по всему миру и по противодействию военным США ещё до того, как они прибудут на место, где сложилась кризисная ситуация.

«Наши суда больше не могут надеяться на то, что у восточного побережья (США. — ИноТВ) они будут действовать, как в безопасной гавани, или что они смогут беспрепятственно пересечь Атлантику для проведения операций в другом месте», — подчеркнул Льюис.

Как напоминает издание, Второй флот, которым руководит вице-адмирал Эндрю Льюис, после расформирования в 2011 году был воссоздан в 2018 году для того, чтобы защищать Атлантику от таких противников США, как Россия и Китай.