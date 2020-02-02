WSJ: после победы в войне Асаду предстоит встреча с новыми врагами — инфляцией и разваленной экономикой

Хотя президент Сирии Башар Асад фактически одержал победу в долгой и разрушительной войне, перед ним теперь встала новая проблема: восстановление упадочной экономики, которую к тому же Запад пытается удушить санкциями, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, несмотря на меры правительства по повышению оплаты труда, страна по-прежнему страдает от инфляции, общего обнищания, недостатка импорта и инвестиций, а также простоев в производстве.

Президент Сирии Башар Асад практически одержал победу в разрушительной девятилетней войне, однако теперь перед ним во весь рост встала новая проблема: уничтоженная войной экономика, которой сторонятся западные инвесторы и которую пытаются удушить санкциями, пишет The Wall Street Journal.

При этом и так не слишком устойчивая сирийская экономика получила новый удар. Ослабление национальной валюты привело к галопирующей инфляции и стало причиной возникновения редких и рискованных манифестаций против «режима». Простые сирийцы протестуют против резкого роста цен на продукты, медикаменты и транспорт.

«Я больше не могу кормить свою семью, — призналась мать двоих детей Ум Мухаммед, которая живёт на окраинах Дамаска. — Будущее меня очень тревожит».

Мухаммед, чьего мужа арестовали в 2014 году, после чего она его больше не видела, занимается мелкими подработками, например, убирая дома, а также получает небольшую помощь от местных благотворительных организаций. Впервые за всё время конфликта ей пришлось брать деньги взаймы у соседей. Однако, по её словам, даже с учётом долга она может позволить себе лишь половину от необходимого количества еды, топлива и лекарств.

Война привела к разрушению дорог, больниц и прочей критически важной инфраструктуры. Многие фабрики и предприятия закрыты. При этом жёсткие международные санкции в значительной мере усложнили импорт предметов первой необходимости, а также торговлю с внешним миром.

Для того чтобы получить доступ к иностранным валютам и оплачивать закупки за рубежом, Сирия во многом полагалась на Ливан. Однако эта страна теперь погрязла в собственном политическом и экономическом кризисах. В результате сирийский фунт рухнул: на чёрном рынке его курс составляет 1100 фунтов к 1 американскому доллару, в то время как в декабре он равнялся 900 к 1.

С начала войны ВВП страны уменьшился на две трети, в то время как уровень безработицы достиг, по некоторым оценкам, 15%. По данным ООН, более 83% населения страны живут за гранью бедности.

«Состояние экономике крайне удручающее, и становится только хуже, — считает редактор экономического издания The Syria Report Джихад Язиги. — Налицо кумулятивный эффект от многих лет недостаточных инвестиций, обнищания и уничтожения производственного сектора».

Сирию поддержали Россия и Иран, которые с помощью грубой силой помогли Асаду установить контроль над большей частью страны. Однако хотя военное вмешательство Москвы и Тегерана и спасло «режим», союзники Асада не слишком пылают желанием вкладывать свои деньги в восстановление страны, разрушенной по большей части силами самого Дамаска.

Между тем США и европейский страны также не собираются помогать с восстановлением Сирии без гарантий политических преобразований в стране, включая свободные и честные выборы. Что же касается других государств, то они тоже не спешат выстраиваться в очередь на приём к Дамаску, хотя Асад недавно и заявил, что его правительство начало переговоры с китайскими компаниями «о поиске путей обхода санкций и получения доступа на сирийский рынок».

В декабре США ввели против Дамаска дополнительные санкции в качестве наказания за нарушения правительством прав человека. Что же касается сирийского лидера, то он обвинил иностранные державы в том, что они пытаются нанести его экономике урон, а также настроить народ против государства.

По словам одного из местных активистов, в середине января жители южной провинции Свейда вышли на протест против бушующей инфляции и коррупции в правительстве. Манифестанты ненадолго перекрыли главную дорогу в провинции и призвали людей в других городах выходить на улицы. Что удивительно, правительство отреагировало на эту акцию неожиданно сдержанно, отмечает газета.

Между тем в попытке смягчить народные массы правительство увеличило зарплаты в госсекторе и подняло минимальный размер оплаты труда. Однако подобные надбавки никак не могут угнаться за инфляцией.

Сирийское правительство также предприняло меры по наращиванию валютных резервов, попутно остановив крах сирийского фунта. Однако в процессе оно серьёзно навредило и так переживающему нелёгкие времена бизнесу, усложнив импорт определённых товаров.

По словам владельцев магазинов, они оказались не в силах обеспечить большое количество товаров на прилавках, не неся убытков. Учитывая ограниченное предложение продуктов отечественного производства, магазины полагаются на контрабанду, не считаясь ни с каким последствиями. При этом им пришлось поднять цены на 25%.

«Как это обычно и бывает в этой стране, за всё расплачиваются в основном обычные люди, — отметил владелец местного магазина по имени Бассам. — Мы не знаем, что можно с этим поделать».