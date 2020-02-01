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Die Zeit: «постыдный шаг» — Трамп снял запрет на противопехотные мины

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Глава Белого Дональд Трамп отменил запрет своего предшественника Барака Обамы и разрешил американским войскам впредь применять противопехотные мины, сообщает Die Zeit. В администрации президента заявили, что это ограничение могло «сильно навредить» военным в ходе боевых действий. На решение Трампа международные правозащитные организации отреагировали с негодованием, назвав этот шаг «постыдным».
Die Zeit: «постыдный шаг» — Трамп снял запрет на противопехотные мины
Reuters

Президент США Дональд Трамп снял запрет на использование американскими войсками противопехотных мин, сообщает Die Zeit. В администрации Белого дома сочли, что это ограничение может «сильно навредить» военным в ходе боевых действий. «Президент не собирается рисковать нашими солдатами», — объяснили в Вашингтоне.

Применять этот вид вооружения запретил в 2014 году предшественник Трампа Барак Обама, напоминает немецкое издание. Он же велел уничтожить запасы имеющихся мин. Исключение сделали только в случае с границей между Северной и Южной Кореей, где минное поле оставили.
 
Этот тип вооружения применялась в конфликтах по всему миру и заслужил славу как одного из наиболее коварных, отмечает издание. Из-за мин гражданское население гибло и по прошествии нескольких лет после конфликта. В 1999 году в силу вступила так называемый Оттавский договор, то есть Конвенция о запрете противопехотных мин, которую подписали более чем 160 стран за исключением США, России и Китая.
 
На решение Трампа международные правозащитные организации отреагировали с негодованием. Они назвали этот шаг «постыдным» и выразили надежду, что будущие президенты США исправят ошибку нынешнего главы Белого дома. 
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источник
Die Zeit Германия Европа
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вооруженный конфликт Дональд Трамп оборона оружие США
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