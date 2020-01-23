112: Зеленский рассказал, о чём хотел бы поговорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным, если удастся провести встречу в Израиле. Как сообщает «112 Украина», Зеленский желал бы поговорить об обмене задержанными лицами, а также о крымских татарах, проживающих на территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский желал бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным обмен задержанными и вопрос крымских татар, если удастся провести встречу в Израиле во время Всемирного форума холокоста. Как передаёт «112 Украина», об этом стало известно из заявления Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«О вероятности этой встречи — может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это», — сказал он.
Как напоминает канал, 23—24 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Израиле с целью участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума холокоста.
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