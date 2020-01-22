Редактор Le Figaro: нет компромиссу с фанатиками — во Франции пора восстановить порядок

В последние месяцы во Франции насилие, которым нередко оборачиваются протесты против власти, превратилось в «естественный способ политического волеизъявления», пишет редактор Le Figaro Венсан Тремоле де Вилер. Как настаивает журналист, правительство должно восстановить порядок, и с «фанатиками», стоящими за насилием, идти на компромисс нельзя, однако «демократический диалог» сохранить необходимо.

За несколько месяцев насилие, грабежи и поджоги превратились в «естественный способ политического волеизъявления» во Франции, пишет редактор раздела «Мнения» газеты Le Figaro Венсан Тремоле де Вилер. Однако если ранее насилие это ограничивалось протестными акциями на окраинах и разговорами сторонников движения «Ночное стояние», выступавших в 2016 году против реформы трудового законодательства, то теперь оно переместилось прямо в центр Парижа и нацелилось не на кого иного, как на самого президента и его министров. Причём «катализатором», по словам автора статьи, здесь послужила не столько личность главы Пятой республики Эммануэля Макрона, сколько «то, что этот человек символизирует, — власть».

Как объясняет Тремоле, следуя своей «безумной логике», которая толкает активистов ломиться в театр, где находится президент, или поджигать его любимые рестораны, на самом деле во всём этом они протестуют против «олигархии», которая, притворяясь демократией, «угнетает тех, над кем властвует капитал». Всё те же старые добрые, но немного подстроенные под новые реалии Маркс и Ленин, извечная борьба между теми, кто хочет строить «светлое будущее», и «белым мужчиной».

Только проблема, по словам журналиста, заключается в том, что «бредовая риторика» постепенно выходит за пределы активистских кругов и начинает приобретать популярность. В таких условиях главная задача властей — обеспечить соблюдение закона, не прогнуться. «О компромиссах с фанатиками и речи быть не может», — настаивает Тремоле.

В то же время не менее важно поддержать «демократический диалог» в должных масштабах и со всей глубиной и нюансами. Не стоит смешивать «аргументированную оппозицию» с «агрессивным вызовом» — нет ничего более опасного, чем правитель, отстаивающий единственную точку зрения: «Я или хаос».

Да, время сейчас непростое, но «глубокое недомогание французской демократии» требует восстановления порядка, а также защиты права на «интеллигентный спор», приходит к выводу автор статьи.