Asahi Shimbun: Японии пора превратиться из «доверенного лица США» в самостоятельную мировую силу

Исторический японско-американский договор о безопасности нельзя «втискивать» в рамки противостояния США с другими странами, пишет Asahi Shimbun. Японии давно пора отстаивать собственные интересы и самостоятельно решать, что ей необходимо сделать в области геополитики, а не выступать в роли простого «доверенного лица» Вашингтона, подчёркивается в статье.

Японско-американский договор о безопасности в том виде, в котором он существует сегодня, был заключён ровно 60 лет назад, напоминает Asahi Shimbun. Тогдашний премьер-министр Нобусукэ Киси призвал пересмотреть старый договор, который носил «неравноправный характер» и содержал только положения об использовании Америкой своих военных баз в Японии, и по новому соглашению на США были возложены обязательства по защите Японии. С тех пор японская внешняя политика традиционно осуществляется «по вектору» этого модифицированного японско-американского договора, отмечается в статье.



В годовщину подписания этого исторического соглашения нельзя не вспомнить о том, что его одобрение парламентом фактически было «продавлено» силовым путём, а по всей стране против него проходили «широкие народные демонстрации» протеста, подчёркивает Asahi Shimbun: «Это почувствовал на себе и нынешний премьер Абэ, когда пять лет назад так же «продавливал» принятие ряда законов, связанных с договором о безопасности».



В Японии японско-американский договор о безопасности фактически стоит над Конституцией страны, и этот факт уже неоднократно привлекал внимание общественности в связи с тяготами Окинавы, несущей на себе основное бремя расходов по содержанию американских военных баз, говорится в статье. Это касается и всех тех «ценностей», которые это соглашение было призвано защищать — и которые, по существу, в нём же безжалостно «растаптываются», пишет Asahi Shimbun.



В преамбуле к договору звучат высокопарные фразы о том, что он призван «оберегать принципы демократии, личные свободы индивидуума и верховенство закона», а также обеспечивать Японии возможности «участвовать в формировании мирового порядка», основывающегося на этих высоких ценностях, констатирует автор. При этом и сама Япония обязана их придерживаться. Но если оглянуться назад на 30 лет, прошедших с момента окончания холодной войны между США и СССР, можно с уверенностью сказать, что на протяжении всего этого периода Япония продолжала всё дальше отходить от принципов, зафиксированных в 9-й статье Конституции страны, сообщает Asahi Shimbun.



По мнению автора, этот «отход» наглядно выражается в усилении военного сотрудничества Токио с Америкой, включая ставшую уже привычной отправку военного контингента японских сил самообороны за границу. Между тем настоящей «головной болью» сейчас становится вопрос о том, как японцам нужно взаимодействовать с Америкой, которая из «хранителя существующего миропорядка» превратилась скорее в «фактор беспорядка и хаоса», подчёркивается в статье: «С приходом к власти в США президента Трампа, выдвинувшего лозунг «Америка превыше всего!», близорукие военно-политические оценки Соединённых Штатов сами по себе подвергают рискам договор безопасности».



Оценивая дальнейшие перспективы японско-американских отношений, необходимо отметить три важных момента, полагает Asahi Shimbun. Во-первых, японско-американский договор о безопасности нельзя упорно «втискивать» в рамки противостояния Вашингтона с другими странами, подчёркивает автор: «Можно предположить, что и дальше США и Китай будут бороться за доминирование в мире. Но, исходя из того, что Китай является ближайшим соседом Японии, нам следует всячески способствовать американо-китайскому сосуществованию».



Во-вторых, Японии больше нельзя оставаться в роли простого «доверенного лица» Соединённых Штатов, говорится в статье. Япония должна уже самостоятельно решать, что ей необходимо предпринимать в геополитической сфере и как действовать «для блага всего мирового сообщества», подчёркивает Asahi Shimbun: «Более того, при необходимости она должна высказывать Америке и неприятные вещи».



В-третьих, необходимо заручиться пониманием и поддержкой в отношении этого документа со стороны японского народа, уверен автор. Сейчас же фактически получается, что по соглашениям, подписанным с американцами одновременно с договором, расквартированные в Японии подразделения Вооружённых сил США получили различные привилегии. «В результате не только на Окинаве, но и в других местах Японии это ставит под угрозу жизни и права местного населения. Такое положение дел должно быть как можно быстрее исправлено», — подчёркивается в статье.



«Именно так японцы должны размышлять над тем, чтобы не просто слепо следовать за Америкой, а о том, как нам содействовать формированию стабильного миропорядка», — поясняет автор. Наконец пришло время для того, чтобы японская дипломатия «серьёзно задумалась над этим» на основе исторического опыта, накопленного за 60 лет существования японско-американского договора о безопасности, заключает Asahi Shimbun.