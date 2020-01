Сам попросил: обозреватель NYT возложил ответственность за кибератаку на украинскую компанию на Трампа

Если «хакеры российских вооружённых сил» и правда взломали украинскую компанию Burisma, чтобы найти компромат на Байденов, Дональд Трамп тоже несёт за это ответственность, утверждает обозреватель The New York Times Дэвид Леонхардт. По словам журналиста, американский лидер сам неоднократно призывал иностранные силы вмешиваться, чтобы помочь ему нейтрализовать конкурентов на выборах.

По словам журналиста, речь идёт не о непосредственной связи между хакерской атакой и американским лидером — нет никаких доказательств, что Дональд Трамп или кто-либо из его окружения были в курсе этой операции. Однако, как напоминает автор статьи, глава Белого дома «неоднократно призывал иностранные государства вмешиваться в американские выборы, чтобы ставить палки в колёса его оппонентам» на выборах. В данном случае, по мнению Леонхардта, так всё и получилось. Так что теперь не стоит удивляться, что эти самые страны «делают как раз то, к чему их призвал Трамп».



Как напоминает журналист, ранее The New York Times сообщала о том, что «хакеры российских вооружённых сил» выбрали своей целью украинскую компанию Burisma Holdings, в состав правления которой входит Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. По оценкам экспертов, время проведения и масштабы кибератаки указывают на то, что российская сторона могла искать «компрометирующие материалы» на Байденов — той же информации добивался от Украины и Дональд Трамп, настаивая на проведении расследования в отношении связи семьи своего конкурента с Burisma. Попытки американского лидера добыть что-то на Байденов у Киева и запустили весь процесс импичмента, добавляет автор статьи.



По мнению Леонхардта, вполне логично думать, будто российский президент Владимир Путин считал, что Трамп хочет, чтобы Москва вмешалась в выборы 2020 года. Американский лидер открыто призывал Россию к вмешательству в 2016 году, а когда спецслужбы США заключили, что Кремль это сделал, глава Белого дома всё отрицал вслед за Путиным.



«Путин — человек неглупый. Разумеется, он понимал, что отрицания, которые повторял за ним Трамп, были способом американского лидера продемонстрировать поддержку действиям России», — утверждает журналист.



Трамп дал чётко понять, что был бы не прочь, чтобы иностранные государства, вроде Китая или той же Украины, помогли подмочить репутацию Байдена, который скорее всего станет главным кандидатом от Демократической партии. Идея понятна: есть возможность «отличиться перед президентом США, выставив Байдена в непривлекательном свете».



«И теперь мы видим, что бывает, когда президент США игнорирует закон и национальные интересы ради собственных целей. Лидеры других стран, включая государства, настроенные враждебно по отношению к американским интересам, вроде России, видят это и действуют соответственно», — приходит к выводу Дэвид Леонхардт.