France 24: жители Ирака выступают против ирано-американского конфликта

После того, как в результате атаки Соединённых Штатов погиб иранский генерал Сулеймани, жители соседнего Ирака опасаются очередного противостояния двух стран на своей территории, передаёт France 24. С начала октября в Багдаде идут митинги против политической элиты и иностранного вмешательства: протестующие обвиняют властей в росте напряжения в регионе.

Улица Мутанабби в центре Багдада. Жители обычно приходят на этот книжный рынок, чтобы развлечься, однако после смерти генерала Касема Сулеймани риск очередного конфликта на иракской земле занимает все умы.

ПРОХОЖИЙ: Я боюсь. Если это произойдёт, наша жизнь остановится. Больше не будет работы, учёбы...

ПРОХОЖАЯ: Мы хотим свободную страну, мы ходим быть свободными. Вы знаете, мы уже к ней привыкли. Мы привыкли к этой жизни.

Карим Ханаш — один из самых старых книготорговцев на этом рынке. Он пережил три войны, эмбарго и годы терроризма.

КАРИМ ХАНАШ: Сейчас ситуация действительно опасная. Я надеюсь, что Ирак найдёт выход из этого конфликта, потому что это политические проблемы, люди здесь в этом не виноваты.

В нескольких улицах отсюда — площадь Тахрир. Здесь с начала октября тысячи иракцев выходят на демонстрации, требуя отставки действующей политической элиты и прекращение иностранного вмешательства.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: «Нет» Америке! «Нет» Ирану!

На этом плакате написано: «Держите вашу войну подальше от Ирака». Хассанин приходит сюда каждый день, начиная с октября. По его мнению, кризис — следствие этих вмешательств (иностранных государств. — ИноТВ).

ХАССАНИН АБУ АЛИ, активист: Именно из-за этого мы выступаем против любого иностранного вмешательства: чтобы не превратить Ирак в зону боевых действий для США и Ирана.

Эти протестующие особенно выделяют иракские вооружённые группировки, близкие к Тегерану. Их призывы к мести за смерть генерала Сулеймани заставляют опасаться нового обострения ситуации.

ХАССАНИН АБУ АЛИ: Это боевики. Мы знаем, что они подчиняются Ирану, мы знаем, кто их финансирует. Министр иностранных дел Ирана говорит, что не хочет войны с США — если на то будет воля Аллаха, здесь не будет войны.

После смерти генерала Сулеймани трём ракетным обстрелам подверглась «зелёная зона» прямо за моей спиной, где в частности расположено американское посольство. За эти нападения никто так и не взял ответственности, но Вашингтон частично их относит на счёт иракских вооружённых группировок, близких к Тегерану. В результате одной из таких атак 25 декабря в Киркуке погиб американский субподрядчик и началось обострение ситуации в регионе.

Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.