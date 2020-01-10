Hill: палата представителей решила ограничить полномочия Трампа по развязыванию войны с Ираном

Палата представителей конгресса США одобрила меру по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на развязывание войны с Ираном, пишет The Hill.

Конгрессмены пошли на этот шаг после того, как ряд американских законодателей выразили недовольство в связи с представленными администрацией Трампа доводами, обосновывающими необходимость убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В поддержку резолюции об ограничении военных полномочий на ведение боевых действий против Ирана проголосовали 224 конгрессмена, 194 высказались против.

Согласно этому документу, главе государства на любой конфликт с Тегераном следует получить одобрение конгресса. Исключением является лишь ситуация, когда США столкнулись с «неизбежным вооружённым нападением» со стороны Ирана.

Этот документ представляет собой так называемую одновременную резолюцию, и для его принятия подпись Дональда Трампа не потребуется. Между тем демократы, у которых большинство голосов в палате представителей, в результате этого шага попали под волну критики, поскольку подобные резолюции обычно не носят обязательного характера и воспринимаются лишь как некое послание, подчёркивается в статье.

Однако возможности этого документа пока не проверялись в судебном порядке, пишет издание. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что у этой резолюции есть «реальные зубы».

«Мы избрали этот путь, поскольку он не требует подписи президента Соединённых Штатов. Это заявление конгресса США, и я не допущу, чтобы его значимость преуменьшалась из-за вопроса о том, наложит ли президент на него вето или нет», — подчеркнула Пелоси.