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Hill: палата представителей решила ограничить полномочия Трампа по развязыванию войны с Ираном

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Американские конгрессмены одобрили резолюцию, которая ограничивает полномочия президента США Дональда Трампа в вопросе военных действий против Ирана, пишет The Hill. Между тем в статье отмечается, что подобные документы обычно не носят обязательный характер, а воспринимаются лишь как послание.
Hill: палата представителей решила ограничить полномочия Трампа по развязыванию войны с Ираном
Reuters
Палата представителей конгресса США одобрила меру по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на развязывание войны с Ираном, пишет The Hill.
 
Конгрессмены пошли на этот шаг после того, как ряд американских законодателей выразили недовольство в связи с представленными администрацией Трампа доводами, обосновывающими необходимость убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
 
В поддержку резолюции об ограничении военных полномочий на ведение боевых действий против Ирана проголосовали 224 конгрессмена, 194 высказались против.  
 
Согласно этому документу, главе государства на любой конфликт с Тегераном следует получить одобрение конгресса. Исключением является лишь ситуация, когда США столкнулись с «неизбежным вооружённым нападением» со стороны Ирана.
 
Этот документ представляет собой так называемую одновременную резолюцию, и для его принятия подпись Дональда Трампа не потребуется. Между тем демократы, у которых большинство голосов в палате представителей, в результате этого шага попали под волну критики, поскольку подобные резолюции обычно не носят обязательного характера и воспринимаются лишь как некое послание, подчёркивается в статье.
 
Однако возможности этого документа пока не проверялись в судебном порядке, пишет издание. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что у этой резолюции есть «реальные зубы».
 
«Мы избрали этот путь, поскольку он не требует подписи президента Соединённых Штатов. Это заявление конгресса США, и я не допущу, чтобы его значимость преуменьшалась из-за вопроса о том, наложит ли президент на него вето или нет», — подчеркнула Пелоси.
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