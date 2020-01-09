Полковник армии США: война с Ираном — «глупая затея», которая положит конец президентству Трампа

В случае, если Дональд Трамп в конечном итоге всё же доведёт конфликт с Ираном до полномасштабной войны, как этого добиваются отдельные люди из его окружения, он не только не оправдает доверие американского народа, но и потеряет все шансы остаться президентом, заявил в интервью Fox News американский отставной полковник Дуглас Макгрегор. По мысли Макрегора, война с Ираном — «глупая затея», поскольку в эту войну обязательно вмешаются Россия и Китай.

Вот уже три года среди тех, к кому мы регулярно обращались за комментариями по таким вопросам, и обращались притом в первую очередь, всегда фигурирует полковник сухопутных сил США в отставке Дуглас Макгрегор. Сегодня он не смог приехать к нам в студию, однако всё же вышел с нами на связь по телефону. А мы хотели бы поинтересоваться, как он оценивает то, за чем мы сегодня наблюдали — Даг, в чём смысл этих ударов по иракской базе, что всё это означает?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник сухопутных сил США в отставке: По-моему, всё это означает, что мы сейчас узнаем, оказался ли наш президент тем человеком, за которого мы проголосовали. Вопрос в том, попытается ли он разрядить обстановку посредством вывода американских войск из Ирака — о чём его просит иракское правительство и чего требует американский народ — или же отреагирует таким образом, что будет гарантирован более масштабный конфликт с непредвиденным исходом — конфликт, который без всяких сомнений положит конец его пребыванию у власти.





Я считаю, что наиболее важными являются эти три вопроса, и на мой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем — это закономерный результат ситуации, когда лидер окружает себя людьми, которые по-настоящему его не поддерживали — а именно так сейчас обстоят дела у нашего президента, — и всегда целенаправленно пытались обострить обстановку на Ближнем Востоке.

Понятно. А ведь конкретно этот конфликт — конфликт с Ираном — несколько десятилетий был главной целью одной очень маленькой группы людей здесь, в Вашингтоне; лидером этой группы можно назвать Джона Болтона, бывшего президентского советника по вопросам нацбезопасности, попавшего в опалу. Получается, вы хотите сказать, что президента, по сути, использовали люди, которые его презирают, дабы довести ситуацию до той точки, в которой мы сейчас находимся

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Безусловно. Нашим главным врагом ещё с 2001 года — а по мнению некоторых, и задолго до того — выступали и выступают сунниты-исламисты, однако в нашей стране снова и снова целым рядом лидеров, а также наиболее важных, авторитетных и влиятельных людей внутри администрации Трампа предпринимаются попытки втянуть президента в конфликт с Ираном.





Сейчас уже дошло до того, что мы реально можем вступить с Ираном войну. Иран при таком раскладе пострадает, в драку несомненно на каком-то этапе вступят русские, а китайцы со своими бездонными денежными мешками будут русских финансировать, а в итоге и сами вмешаются в войну, чтобы помочь иранцам. Тем временем, европейцы будут смотреть на всё это и думать, что мы из ума выжили — и, наверное, будут правы; японцы и корейцы откажутся вмешиваться и останутся в стороне. Ну а когда ракетные шквалы начнут уничтожать остальные страны Ближнего Востока, как мне кажется, наши так называемые стратегические партнёры на Аравийском полуострове дадут задний ход.





В общем, всё это — очень глупая затея. И не будем забывать, что уничтожив Иран, мы в сущности откроем все двери для господина Эрдогана и Турции, а также для суннитов-исламистов, с которыми мы всё это время сражались. Если вам по нраву ИГ*, уничтожьте Иран — и получите ИГ в стократном размере.

Да. И должен заметить — честно говоря, когда слышишь, как вы говорите о России как союзнике Китая, разрывается сердце. Совсем необязательно было до такого доводить, а ведь сделали это американские левые — это они загнали Россию в объятия Китая, притом что наша страна вполне могла бы вступить с Москвой во временный союз против нашего настоящего врага, Китая. Но нам этого сделать не дали, и это — одна из тех причин, по которым мы дошли до такой жизни.

ДУГЛАС МАКГЕГОР: А ещё, как мне думается, очень важно, чтобы президент помнил, что 64% ветеранов, участвовавших в реальных боевых действиях в Ираке, уже давно пришли к выводу, что та война была неоправданной. А понимать это надо потому, что 59% американских граждан с этим согласны. Когда общество вообще или почти не поддерживает войну, вести эту войну эффективно будет невозможно, против какого бы противника мы ни сражались.

Мы, к сожалению, это доказали делом несколько раз в целом ряде разных конфликтов. С нами был Даглас Макгрегор. Спасибо, что пришли к нам сегодня и всё разъяснили.





ДУГЛАС МАКГЕГОР: Не за что, вам спасибо.

Дата выхода в эфир 8 января 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

