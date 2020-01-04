«Эффектный троллинг и не более» — обозреватель NBC о ракетных испытаниях США

Ещё 12 декабря прошлого года США запустили со своей военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии баллистическую ракету, пишет обозреватель Себастьян Роблин в своей статье для NBC. Последняя пролетела тогда более 310 миль (500 км) и упала в Тихом океане.

Эти испытания, возможно, были эффектными, но, по сути, оказались лишь дорогостоящим троллингом потенциальных целей для этого оружия — России и Китая, поскольку Соединённые Штаты на самом деле не могут использовать это оружие по причинам географии и международной политики.

Недавнее испытание американской ракеты просто повышает градус в отношениях Вашингтона с Пекином и Москвой, не оказывая при этом реального военного давления в пользу США, говорится в статье.

«Так зачем тратить оборонные доллары на финансирование оружейных систем, которые США даже не могут развернуть в нынешнем международном климате?» — задаётся вопросом автор.

Ответ, похоже, заключается в том, что таким образом реализуются устремления министра обороны США Марка Эспера, который хочет, чтобы Вашингтон развивал вооружения, ранее недоступные из-за действовавшего до недавнего времени Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Америка тем самым ясно даёт понять, что оставляет позади наследие договора, из которого США и Россия вышли прошлым летом.

Однако, как поясняет издание, проблема состоит в том, что в настоящий момент нет такой страны, которая согласилась бы провоцировать Россию или Китай, разместив у себя подобные ракеты.

«Китай оказывает крайне болезненное давление на те страны, которые держат у себя американские ракеты, а Россия не стесняется сыпать ядерными угрозами», — отмечается в статье.

Между тем, как считает обозреватель NBC, сокращение инвестиций в вооружения, которые США даже не могут использовать, станет разумным шагом как для поддержания военной мощи Вашингтона, так и для отношений с Китаем и Россией.

«Нет особого смысла подбрасывать дрова в пламя гонки вооружений, в которой Соединённые Штаты не могут одержать победу из-за отсутствия географических возможностей», — подытоживает автор.