Bild: большинство немцев не смотрят с уверенностью в завтрашний день

Значительная часть граждан ФРГ пессимистично относятся к будущему своей страны, пишет Bild. Согласно результатам опроса, проведённого институтом INSA, большинство немцев ожидают, что в 2020 году ухудшится ситуация с климатом, инфраструктурой, сферой защиты личных данных и экономикой.

Уверенно ли немецкие граждане смотрят в будущее? Не совсем, пишет Bild, ссылаясь на результаты опроса, проведённого институтом INSA. Согласно его результатам, лишь 20 процентов немцев верят в то, что в 2020 году их дела улучшатся.

Что касается будущего самой Германии, то и здесь немцы проявляют пессимизм. Особенно это касается климатического вопроса: 66 процентов респондентов считают, что климатическая ситуация ухудшится. 56 процентов ожидают регресса в области безопасности публичного пространства, 54 процента опасаются ухудшения инфраструктуры, а 53 процента полагают, что положение дел ухудшится в сфере защиты персональных данных и гражданских прав. Что касается экономики, то 48 процентов опрошенных ожидают снижения темпов экономического развития.

При этом немцы более оптимистично настроены в отношении личного будущего, отмечает Bild. Высокая уверенность населения наблюдается в таких вопросах, как здоровье, финансовая ситуация, жилищный вопрос и семья.

Что касается персональных страхов, то, согласно данным опроса, граждане ФРГ больше всего опасаются напряжения, связанного с иммиграцией, а также изменений климата. На втором месте находятся угроза обострения международной обстановки, социальный спад и терроризм. Далее идут преступность и проблемы с жильём.