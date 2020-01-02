NTD: «звёздные» свадьбы и расставания уходящего года не стали неожиданностью

На протяжении 2019 года в личной жизни ряда всемирно известных мировых звёзд кино и шоу-бизнеса произошли кардинальные перемены: некоторые развелись — а другие, наоборот, поженились или стали родителями. Журналисты NTD решили подготовить краткий обзор новостей звёздных семейств за прошедший год и выяснили, что многие события были довольно ожидаемыми.
Какие из мировых звёзд кино и шоу-бизнеса в 2019 году поженились, а какие расстались? И в каких звёздных семьях празднуют пополнение?
Начнём обзор этого года с британского актёра Идриса Эльбы. В апреле он связал себя узами брака с 30-летней моделью Сабриной Даур. Свадьба состоялась в Марокко. Празднования продолжались более трёх дней.
В список «завидных холостяков» теперь больше не входит и звезда «Мстителей» и «Мира юрского периода» Крис Прэтт. В июне в Калифорнии он женился на своей возлюбленной Кэтрин Шварценеггер, дочери знаменитого «терминатора» Арнольда Шварценеггера. Пара встречалась с 2018-го.
Надел кольцо на безымянный палец и американский актёр Дуэйн Джонсон по кличке Скала. Впрочем, он и до этого не считался холостяком, ведь женился он на своей давней гражданской супруге Лорен Хашиан. Она уже успела родить ему двух дочерей. Свадьба состоялась на Гавайях в августе.
Канадский певец Джастин Бибер и его супруга Хейли Болдуин в октябре провели второе свадебное торжество для семьи и друзей. Религиозную церемонию посетили родители пары, а также такие звёзды, как Эд Ширан, Кайли и Кендал Дженнер и звёздный дядя Хейли — Алек Болдуин.
Наконец, оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс тоже в октябре вышла замуж за своего жениха Кука Марони, владельца художественной галереи в Нью-Йорке.
А теперь немного о расставаниях. Британская певица Адель в апреле объявила о разводе с бизнесменом и благотворителем Саймоном Конекки, с которым они поженились в 2016 году. У пары есть сын.
Также актриса Кэти Холмс рассталась с коллегой по актёрской кухне Джейми Фоксом, с которым встречалась шесть лет.
Закончились разрывом и отношения актёра Брэдли Купера с супермоделью Ириной Шейк. В июне они объявили о расставании после четырёх лет вместе. У них есть общая дочь.
В завершение — о радостных пополнениях семейств. 69-летний Ричард Гир и его 35-летняя супруга Алехандра Сильва в начале февраля отпраздновали рождение сына.
А в мае вся Великобритания и остальной мир пристально следили за рождением очередного наследника престола — первенца принца Гарри и его супруги Меган. На свет появился мальчик, которого назвали Арчи.
МЕГАН МАРКЛ, супруга принца Великобритании:У него просто прекрасный характер, он очень спокойный.
ГАРРИ, принц Великобритании:Интересно, в кого это он?
МЕГАН:Он — наша мечта. Это были особенные несколько дней.
Канье Уэст и Ким Кардашьян в мае объявили о рождении своего четвёртого ребёнка. Мальчика назвали Саам. Примечательно, что его, как и третьего ребёнка пары, выносила суррогатная мать.
Наконец, в октябре актриса Блейк Лайвли родила своему супругу Райану Рейнольдсу третью дочь. Они уже воспитывают четырёхлетнюю Джемс и трёхлетнюю Инес.
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