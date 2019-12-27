The Economist: на волне недовольства Южная Америка сменила лидеров, но жить лучше не стала

2019 год ознаменовался волной народного недовольства в Южной Америке, пишет The Economist: в каких-то странах оно привело к мирным переменам и демократической смене власти, в каких-то — к массовым протестам и отставкам правительств. Впрочем, по мнению издания, подобное проявление народной власти вряд ли приведёт к улучшению благосостояния населения, поскольку новым лидерам не хватает понимания актуальных для стран проблем, а также опыта.

В 2019 году мир как правило вспоминал о Южной Америке по негативным причинам, пишет The Economist. Год начался инаугурацией праворадикального популиста Жаира Болсонару, ставшего президентом Бразилии, а закончился волной протестов, стоивших кресла боливийскому президенту Эво Моралесу.

Издание отмечает, что в затронутых протестами и радикальными переменами южноамериканских странах имели место совершенно разные экономические и политические обстоятельства: в момент избрания Болсонару Бразилия оправлялась от глубокой рецессии, в Боливии на протяжении многих лет сохранялся уверенный рост и сокращалось количество бедных. Колумбия, где протесты проходили в ноябре и декабре, является стабильной страной с надёжной экономикой. Что касается Венесуэлы, где лидер оппозиции Хуан Гуаидо признан законным президентом более чем 60 странами, то её экономика лежит в руинах.

Несмотря на все различия, недовольство в латиноамериканских странах можно объяснить с помощью определённых общих черт, отмечает The Economist. Первая заключается в том, что с 2014 года экономики региона замедлились после периода бурного роста. Из-за этого миллионы местных жителей, недавно пополнившие ряды «среднего класса», опасаются вновь покинуть его. Кроме того, в регионе произошёл ряд скандалов, который понизил доверие граждан к демократии. Издание приводит в пример коррупционные инциденты в Бразилии, Эквадоре, Колумбии, а также расследование в отношении четырёх бывших президентов в Перу. Согласно исследованию Latinobarometro за 2018 год, менее четверти латиноамериканцев удовлетворены работой демократии.

Как отмечает The Economist, в ряде стран, таких как Бразилия, Мексика и Аргентина, недовольство привело к мирным переменам, осуществлённым демократическим путём. В Боливии президент Моралес был вынужден покинуть страну после обвинений в махинациях на выборах. В Чили и Эквадоре протесты удалось утихомирить после того, как правительства отменили повышение цен на транспорт и на топливо. Кроме того, президент Чили Себастьян Пинейра согласился в 2020 году провести референдум по проекту новой Конституции.

Впрочем, массовое проявление народной власти вряд ли приведёт к улучшению благосостояния людей и к повышению качества демократии, считает издание: похоже, что новые лидеры не знают, как контролировать коррупцию и преступность, разъедающие их страны, кроме того, им зачастую (как например, новому президенту Аргентины) не хватает опыта. В Боливии дату новых выборов пока не назначили: есть сомнения в том, что они будут честными. Что касается Венесуэлы, то возникает ощущение, что президент Николас Мадуро укрепил своё положение. Сложная политическая обстановка сохраняется в Перу и Эквадоре. Значительная перспектива прогресса наблюдается только в Чили, одной из самых богатых стран региона.