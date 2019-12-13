New York Times: Лавров и сенат одобряют — выдвиженец Трампа станет послом США в России

Сенат США одобрил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост американского посла в России, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, это назначение было нужно главе Госдепа Майку Помпео, чтобы тот смог побороться за место в сенате. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет рад работать с новым главой диппредставительства.

В четверг 12 декабря сенат США одобрил выдвинутого президентом Дональдом Трампом кандидата на пост нового посла Америки в России — Джона Салливана, сообщает The New York Times. Как напоминает издание дипломат должен будет занять место Джона Хантсмана, который ушёл в отставку в августе и на пребывание в России которого пришлись непростые моменты в двусторонних отношениях, включая санкции Вашингтона против Москвы и расследование «вмешательства» Кремля в президентские выборы.

Газета подчёркивает, что Джон Салливан ранее занимал пост заместителя госсекретаря США Майка Помпео и является «близким союзником» главы американской дипломатии. В сенате кандидат на пост посла получил 70 голосов против 22. За этим голосованием пристально следили, поскольку одобрение кандидатуры Салливана — один из ключевых шагов к тому, чтобы сам Помпео смог впоследствии баллотироваться в сенат от своего родного штата Техас.

По информации The New York Times, утверждение кандидатуры Салливана было необходимо, чтобы он освободил пост заместителя госсекретаря для действующего спецпредставителя США по делам Северной Кореи Стивена Бигана. Многие считают, что последний может занять место госсекретаря страны, когда Помпео объявит о своих намерениях побороться за место в сенате и уйдёт в отставку.

В Москве нового посла будет ждать непростая работа, связанная с «вопросами о связях Трампа с Россией и его попытками наладить более близкие рабочие отношения с президентом Владимиром Путиным, несмотря на агрессивные действия главы Кремля по всему миру». По данным The New York Times, у Салливана большой опыт в юриспруденции, он работал в администрациях двух прошлых президентов США, но в Госдеп пришёл лишь два года назад и непосредственно с дипломатическими отношениями с Россией сталкивался не так уж часто.

Как напоминает издание, во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, посвящённых его назначению на должность, Салливан заявил, что осуществлять «столь деликатную дипломатическую миссию будет непросто». Претендент на пост посла тогда пообещал, что продолжит попытки работать с Москвой в сфере контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и ядерного разоружения Корейского полуострова. Также Салливан заверил, что будет «неустанно противостоять попыткам России вмешиваться в выборы в США, нарушать суверенитет Украины и Грузии и совершать вредоносные действия, которые довели отношения (между Москвой и Вашингтоном. — ИноТВ) до столь низкого уровня доверия».

Кроме того, на том же слушании Салливан дал показания по делу об импичменте Трампа. Как заявил дипломат, адвокат президента Руди Джулиани способствовал отставке посла США на Украине Мари Йованович, которая проходит теперь одним из главных свидетелей в разбирательстве по делу об импичменте в палате представителей.

Ранее на совместной пресс-конференции с Майком Помпео во время визита в США глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможное назначение Салливана: «Мы знаем его как высококвалифицированного дипломата. Будем рады с ним работать».