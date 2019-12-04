Le Figaro: «чешский писатель вернулся в Чехию» — Милану Кундере вернули гражданство спустя 40 лет после лишения

Знаменитому писателю Милану Кундере было возвращено гражданство Чешской республики спустя 40 лет после лишения, сообщил в интервью Le Figaro посол Чехии в Париже Петер Друлак. Как напоминает издание, знаменитый писатель был вынужден бежать из Чехословакии и был лишён гражданства этой страны в 70-х годах XX века из-за преследований со стороны коммунистического режима. По словам посла, восстановление чешского гражданства стало символом возвращения чешского писателя Кундеры в Чехию.
Знаменитому писателю Милану Кундере было возвращено гражданство Чешской республики, сообщил в эксклюзивном интервью Le Figaro посол Чехии в Париже Петер Друлак. «Речь идёт о крайне важном жесте, имеющем символическое значение — возвращении чешского писателя в Чехию», — прокомментировал событие дипломат. Как уточнил Друлак, сертификат о гражданстве был вручён Кундере в его собственном доме в присутствии его жены в минувший четверг.
«Поскольку Милан Кундера ненавидит церемонии и пафос, всё прошло в простой, но радушной и тёплой обстановке. Я принёс ему извинения от имени Чехии за нападки, которым он подвергался в течение многих лет», — рассказал посол.
Как напоминает газета, «гигант европейской литературы» Кундера, автор романов «Шутка», «Книга смеха и забвения» и «Невыносимая лёгкость бытия», был лишён гражданства в 1979 году — 40 лет назад — спустя четыре года после его бегства из Чехословакии, где он был изгнан из рядов Коммунистической партии и подвергался жестоким преследованиям, во Францию.
Как пояснил посол Чехии, инициатива восстановления гражданства исходила от премьер-министра страны Андрея Бабича, навестившего Кундеру в Париже в прошлом году в ходе визита, приуроченного к столетию окончания Первой мировой войны. Бабич был удивлён, узнав, что писателю так и не вернули гражданство после «бархатной революции» из-за «трений» в отношениях Кундеры с Вацлавом Гавелом.
«Это огромное упущение отныне исправлено», — отмечает газета. Как напоминает издание, в этом году Кундере исполнилось 90 лет.
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