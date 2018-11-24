Le Figaro: Франция почтит память Солженицына в столетний юбилей писателя

Как напоминает Le Figaro, 11 декабря 2018 исполнится 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Хотя в 70-е годы правительство Франции отказало «русскому писателю и советскому диссиденту» в предоставлении убежища, сегодня его годовщина празднуется в стране со всеми надлежащими почестями, отмечает издание.

11 декабря 2018 года исполнится я 100 лет со дня рождения «русского писателя и советского диссидента» Александра Солженицына, напоминает Le Figaro. По собственному признанию писателя, лучше всего «принимали и понимали» его именно во Франции. В Париже в 1973 году вышло первое издание «Архипелага Гулага» на русском языке.

Как утверждает издание, в знак признательности Солженицын даже помышлял о том, чтобы попросить убежища во Франции после высылки из СССР. Однако, по словам писателя, президент Жискар д'Эстен и министр внутренних дел Франции в 1974 году дали понять, что присутствие Солженицына в стране нежелательно и может осложнить отношения с Советским Союзом.

«Времена меняются. Столетие со дня рождения (Солженицына — ИноТВ) отмечается в нашей столице как полагается — с достоинством и качеством», — пишет газета. К примеру, Институт Франции в Сорбонне посвятит нобелевскому лауреату трёхдневную конференцию, которая пройдёт под патронажем президента Республики.

Мэрия Пятого округа Парижа представит выставку «Александр Солженицын. Писатель, боровшийся со своим веком», подготовленную под руководством историка-слависта Жоржа Нива, автора многочисленных работ о русском писателе.

Издательство L'Herne переиздаёт к юбилею писателя знаменитые «Солженицынские тетради» 1971 года, а также сборник документов, касающихся исключения литератора из Союза писателей и его осуждения членами коллектива, под названием «Дело Солженицына» (L'Affaire Soljenitsyne).

Кроме того, в издательстве Fayard выходит сборник «Революция и ложь» (Révolution et mensonge) из трёх политических текстов писателя, включая один ранее не изданный под названием «Две революции: французская и русская», а также «Дневник Красного колеса», — журнал, который вёл Солженицын во время написания романа «Красное колесо» о русской революции.