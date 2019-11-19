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Канал 24: «не будет трое против одного» — эксперт объяснил, что Европа устала от войны на Украине

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Международный эксперт Николай Капитоненко считает, что Европа устала от украинского конфликта. Как рассказал он «Телеканалу новин 24», ЕС понимает, какие расходы связаны с войной, поэтому европейские лидеры хотели бы, чтобы этот конфликт скорее завершился.
Канал 24: «не будет трое против одного» — эксперт объяснил, что Европа устала от войны на Украине
Reuters

Европа устала от войны на Украине. Она понимает расходы, которые связаны с ней, и продолжение конфликта в текущей форме вредит интересам Европейского союза. Об этом «Телеканалу новин 24» рассказал международный эксперт Николай Капитоненко, отметив, что Германия и Франция — лидеры ЕС, и они хотели бы, чтобы этот конфликт скорее завершился.

«Не будет никаких трое против одного. Будет, скорее всего, наблюдение и классическая посредническая роль глав государств, когда они будут коммуникаторами, помогать обмену информацией между людьми, которые не очень доверяют друг другу», — заявил Николай Капитоненко.

Также эксперт добавил, что Европа не хочет, чтобы конфликт завершился за счёт интересов Украины.

«С этой точки зрения, я бы не строил преждевременных опасений о том, что на нас будут давить со всех сторон», — подытожил эксперт.

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