Канал 24: «не будет трое против одного» — эксперт объяснил, что Европа устала от войны на Украине

Международный эксперт Николай Капитоненко считает, что Европа устала от украинского конфликта. Как рассказал он «Телеканалу новин 24», ЕС понимает, какие расходы связаны с войной, поэтому европейские лидеры хотели бы, чтобы этот конфликт скорее завершился.
Европа устала от войны на Украине. Она понимает расходы, которые связаны с ней, и продолжение конфликта в текущей форме вредит интересам Европейского союза. Об этом «Телеканалу новин 24» рассказал международный эксперт Николай Капитоненко, отметив, что Германия и Франция — лидеры ЕС, и они хотели бы, чтобы этот конфликт скорее завершился.
«Не будет никаких трое против одного. Будет, скорее всего, наблюдение и классическая посредническая роль глав государств, когда они будут коммуникаторами, помогать обмену информацией между людьми, которые не очень доверяют друг другу», — заявил Николай Капитоненко.
Также эксперт добавил, что Европа не хочет, чтобы конфликт завершился за счёт интересов Украины.
«С этой точки зрения, я бы не строил преждевременных опасений о том, что на нас будут давить со всех сторон», — подытожил эксперт.
Магнитогорский «Металлург» опубликовал заявление, в котором утверждает, что критика в адрес вратаря команды Станислава Галимова, опубликованная от лица официальной группы в соцсети «Вконтакте», не является позицией клуба, а лишь следствие взлома аккаунта одного из администраторов.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о подписании cо своим французским коллегой Кристофом Кастанером межправительственного соглашения об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.
Украинское конструкторское бюро «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концептуальный проект семейства лунных посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и доставлять грузы массой до 150 кг.
В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что восьмерых детей, которых обнаружили простуженными в квартире с бабушкой, планируют вернуть матери после того, как она наладит ситуацию в семье.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», после вступления в который можно будет приобрести билеты на матчи национальной команды на Евро-2020.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл прокомментировал решение президента США Дональда Трампа помиловать трёх обвинённых в военных преступлениях американских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.
Законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок её расчёта, внесён в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборную России могут лишить домашних матчей на чемпионате Европы — 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
Хорошёвский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины» об административном штрафе по статье о фейковых новостях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Фёдора Трусова.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией скидка на поставку газа на Украину без посредников в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет.
Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось закрыть уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).