Le Parisien: год протестов «жёлтых жилетов» обошёлся властям Франции в € 17 млрд

С начала протестов «жёлтых жилетов» в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон проводит ряд мер по поддержанию покупательской способности французов, пишет Le Parisien. На это уже выделена существенная часть бюджета страны, который идёт на повышение минимальной оплаты труда, снижение налогов и отмену индексации для малоимущих пенсионеров.

Став президентом в 2017 году, Эммануэль Макрон сделал своей приоритетной целью сокращение дефицита для обеспечения кредитоспособности страны на европейском уровне, однако выступления «жёлтых жилетов» вынудили его потратить €17 млрд на поддержание покупательской способности французов, сообщает Le Parisien. Президент называл правило Евросоюза о том, что максимальный государственном дефицит должен составлять не более 3%, «вопросом другого века».

Как рассказывает издание, в разгар социального кризиса Макрон, пытаясь усмирить недовольство, обещал наполнить кошельки французов деньгами и для этого разблокировал €10 млн на «экстренные экономические и социальные меры», за введение которых проголосовало правительство 24 декабря 2018 года. Прежде всего он пообещал поднять зарплату тем, кто получает МРОТ: для этого повышают надбавки и минимальную оплату труда. В итоге благодаря €3 млрд около бюджет 1,65 млн людей вырос на €106 в месяц.

Рост Всеобщего социального страхования (CSG ) с 6,6% до 8,3% вызвал недовольство у пожилых людей, которые также вышли на акции протеста. После обвинений в дискриминации старшего поколения Макрон пошёл на попятную: теперь эта реформа не коснётся небогатых пенсионеров, а весной 5 млн из них выплатят компенсацию, на что выделили €1,3 млн.

Однако прежде всего Макрон возродил знаменитую формулу Саркози «больше работать, чтобы больше зарабатывать» и поспешил провести реформу, которая была в проекте: теперь отчисления за дополнительные рабочие часы до €5 тыс. упраздняются и не облагаются налогами. Эти изменения затронут 6,8 млн трудящихся, треть которых работают в частном секторе. В среднем благодаря реформе человек с зарплатой в €1500 за вычетом налогов, который работает дополнительно 11 часов в месяц, получит ещё €50 (или €600 в год). На это потратят €3 млрд из госбюджета.

Кроме того, многие компании тоже решили помочь своим сотрудникам: 4,8 млн людей получили от своего начальства дополнительную премию, в среднем по €400. К такой мере поощрения обратились 400 тыс. фирм, которые собираются повторить её в этом году.

Благодаря политика потребительских субсидий, отмечается в статье, экономика Франции показывает рост на 1,3% в 2019 году на фоне тяжёлого кризиса из-за неопределённости брексита, риска рецессии в Германии и торговой войны с Китаем и США.

На больших дебатах в апреле правительство объявило, что ожидает резкого ухудшения ситуации с налогами во Франции, и продолжило перераспределять средства. Кроме упразднения налога на недвижимость для 80% французов, €5 млрд пошли на снижение подоходного налога с 1 января, что поможет высшему среднему классу. Наконец, государство вернулось к той мере, которая подлила масла в огонь: отмену индексации для пенсионеров. С нового года, пишет Le Parisien, маленькие пенсии повысят на уровень инфляции.