Le Monde: «болезнь нестабильности» в Европе делает её похожей на послевоенную Францию

Стабильные правительства в Европе стали редкостью, отмечает глава международной службы Le Monde Ален Салль. Автор называет этот феномен болезнью демократий, где традиционные партии набирают всё меньше голосов на выборах и оказываются не в состоянии сформировать правящую коалицию. Как подчёркивает журналист, выигрывают от такого положения дел, в первую очередь, крайне правые партии.

«По Европе распространяется любопытная демократическая болезнь», — считает глава международной службы Le Monde Ален Салль. Сначала избиратели — всё менее многочисленные — отправляются голосовать, затем проходят выборы, в результате которых одна из партий побеждает, но не набирает большинства. В результате, никто не в состоянии по-настоящему управлять страной. «Не превращается ли Европа, в которой стабильные правительства становятся исключением, в подобие Четвёртой республики континентального масштаба, наподобие французского режима, в котором с 1946 по 1958 год сменилось 22 правительства?», — задаётся вопросом автор статьи.

«Печальной иллюстрацией» этого процесса стала Испания, где недавно прошли четвёртые выборы за четыре года и Бельгия, где федерального правительства нет уже 300 дней. Нидерланды, где премьер-министру Марку Рютте потребовалось 200 дней на формирование своего третьего правительства, всё же, демонстрируют редкую для Европы стабильность, ведь либеральный глава правительства находится у власти с 2010 года.

В Швейии, Дании и Финляндии социал-демократы хотя и вернулись к власти, но не имеют большинства в правительстве, сдаваясь на милость «выходкам» крайне правых.

Хотя сценарии разнятся в зависимости от страны, у всех них есть общие черты, отмечает обозреватель. Положение правящих партий ослабляется протестным голосованием, набирающим популярность на фоне европейских кризисов, на которые Брюссель не в состоянии дать достойного ответа. Всё это играет на руку новым политическим объединениям — таким, как «Вперёд, Республика» во Франции и «Гражданская партия» в Испании, однако главными победителями обычно оказываются крайне-правые партии.

При этом, как замечает журналист, подобное положение вещей отнюдь не удел исключительно маленьких стран. Не принимая в расчёт Великобританию, правительства которой с 2016 года не могут разобраться с брекситом, автор констатирует, что с ослаблением правящей коалиции между консерваторами и социал-демократами столкнулась даже стабильная Германия, где Социал-демократическую партию сегодня обходят на выборах «Зелёные», а финал «бесконечного» правления Ангелы Меркель добавляет очков «Альтернативе для Германии».

В Италии из девиза «кто угодно, кроме Сальвини» родился противоестественный союз

«Демократической партии» и «Движения пяти звёзд», который, однако, с каждым днём выглядит всё более хрупким, учитывая, что крайне-правая партия экс-министра МВД «Лига» продолжает укреплять позиции.

Эммануэля Макрона эта «всё менее управляемая» Европа приводит в отчаяние. В интервью журналу Economist французский президент предупредил, что континент стоит «на краю пропасти». По его убеждению, Франция также не стала исключением из этого правила: «Разумеется, у нас имеются стабильные структуры и правящая партия, у которой большинство в парламенте до 2022 года. Но в то же время мы переживаем крайне тяжёлый общественный кризис, из которого мы до сих пор не вышли», — подчеркнул французский лидер.