Economist рассказал о популярном российском мэре, которая гордится своим скромным образом жизни

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Обозреватель Nation: у Америки гораздо больше зарубежных баз, чем она утверждает Nation
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Колокольцев вручил награды сотрудникам МВД России
Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам правоохранительных органов.
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Польская прокуратура отозвала ходатайство об аресте Мазура
Пресс-секретарь окружного суда в польском Люблине Барбара Марковская сообщила, что суд не будет рассматривать дело об аресте задержанного пограничниками Польши по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура.
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Экс-менеджер Шумахера уверен, что Михаэль ещё появится на публике
Бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер выразил уверенность, что прославленный немецкий гонщик, восстанавливающийся после тяжёлой травмы, ещё появится на публике.
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Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин посетил концерт по случаю 90-летнего юбилея народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой и лично поздравил именинницу.
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Загитова: я соревнуюсь не с соперницами, а сама с собой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказала мнение о соперничестве в женском одиночном катании.
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Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Загитова поделилась ожиданиями от этапа Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Алина Загитова поделилась ожиданиями от пятого в сезоне этапа серии Гран-при в японском Саппоро.
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Польша передала Мазура украинскому консульству
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.
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В результате стрельбы в Швеции погиб подросток
В результате стрельбы на площади в шведском городе Мальмё погиб 15-летний подросток, ещё один несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
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Россия проиграла Чехии на хоккейном Кубке Карьяла
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
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Загитова рассказала о желании открыть ресторан японской кухни
Олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Алина Загитова рассказала о желании в будущем открыть ресторан японской кухни.
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МИД Украины заявил о готовой стратегии защиты Мазура на суде в Польше
Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что на заседании суда по избранию меры пресечения задержанному в Польше украинскому националисту Игорю Мазуре будут присутствовать адвокат, консул и переводчик. По его словам, украинской стороной уже выработана стратегия защиты.
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Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
Недавно избранный на пост главы партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал три приоритетные задачи работы политического объединения.
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Тарпищев считает, что Медведев испытает сильное давление на Итоговом турнире ATP
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о перспективах Даниила Медведева успешно выступить на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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СМИ: В Бангладеш восемь человек погибли из-за циклона «Бульбуль»
В Бангладеш не менее восьми человек погибли из-за циклона «Бульбуль», который обрушился на прибрежные районы страны.
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В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова
В Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России установят памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.
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Дочь Шумахера посвятила выступление на конном турнире своему отцу
Джина Мария Шумахер, дочь семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, посвятила отцу своё выступление на соревнованиях по верховой езде в Вероне.
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Хэйворд сломал руку в матче НБА с «Сан-Антонио»
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд получил перелом руки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс».
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Более 50 детей госпитализированы с признаками отравления на Кубани
Более 50 детей на Кубани госпитализированы с признаками отравления, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
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Гол Азмуна принёс «Зениту» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В ДНР сообщили об обстреле юга республики со стороны Украины
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооружённые силы Украины в воскресенье, 10 ноября, обстреляли из миномётов село Заиченко на юге ДНР.
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В Германии в грузовике обнаружены пять беженцев
В Верхней Баварии возле Ландсберг-ам-Лехе в грузовике были найдены пять беженцев из Афганистана, четверо из них — несовершеннолетние. Об этом сообщает Bild.
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Сборная России завоевала 20 золотых медалей на чемпионате мира по самбо
Сборная России стала победителем медального зачёта чемпионата мира по самбо в Сеуле.
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На Украине предложили отказаться от защищённой стационарной связи
Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет предложил заменить защищённую стационарную телефонную связь, которой пользуются правительственные чиновники, специальным электронным приложением, поскольку указанная система обходится государству в миллиарды гривен ежегодно.
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В МИД отреагировали на информацию о проблемах с визами США у футболистов «Спартака»
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о непредоставлении футболистам московского «Спартака» виз в США для выступления на международном турнире.
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Соловьёв отреагировал на слова Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Радионова считает, что Туктамышева достойна выступить в финале Гран-при
Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказала мнение, что Елизавета Туктамышева достойна попадания в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
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МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
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Тренер «Оренбурга» назвал неадекватным судейство Вилкова в матче с «Уфой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов остался недоволен работой бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0).
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Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
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Украинская биатлонистка раскритиковала подготовку к отборочным стартам в России
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина подвергла критике российскую систему подготовки к отборочным стартам.
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СМИ: «Ювентус» готов включить четырёх игроков в сделку по Погба
Туринский футбольный клуб «Ювентус» готов включить нескольких футболистов в сделку по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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«Бавария» не будет назначать Венгера на пост главного тренера
Председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что коллектив продолжит работать с исполняющим обязанности главного тренера Ханс-Дитером Фликом и откажется от услуг французского специалиста Арсена Венгера.
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Ховард заявил, что может снова принять участие в конкурсе данков на Матче звёзд НБА
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, что рассматривает возможность снова принять участие в конкурсе данков на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В ДТП с маршруткой и автобусом в Москве пострадали четверо
Автобус Мосгортранса столкнулся с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека.
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СМИ: «Арсенал» пока не намерен увольнять Эмери
Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» на данный момент на рассматривает вариант увольнения испанского специалиста Уная Эмери с поста главного тренера команды.
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Тренер прокомментировал поражение брата Нурмагомедова
Хавьер Мендес, тренер бойца смешанного стиля Абубакара Нурмагомедова, высказался о поражении россиянина от немца Давида Завады на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
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Главой партии «Слуга народа» избран Александр Корниенко
Партию «Слуга народа» возглавил Александр Корниенко. Данное решение участники съезда, который проходил в Киеве, приняли единогласно.
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В Совфеде оценили темпы продаж билетов на поезда в Крым
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение пресс-службы компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» о том, что за первые двое суток продаж было реализовано более десяти тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно.
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Подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ везут на допрос
Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве девушки, везут на допрос. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат учёного Александр Почуев.
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Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов: особо не планирую показывать «птичку» после голов
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, почему продемонстрировал свой фирменный жест «птичку» именно в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (5:2).
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В Иране началось строительство второго блока АЭС «Бушер»
В Иране состоялась церемония старта строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» при участии российских специалистов.
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Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ проверят на вменяемость
Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве девушки, пройдёт психиатрическую экспертизу, сообщили «Российской газете» в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
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Хоккеист сборной России Жафяров не сыграет с Чехией из-за травмы
Нападающий сборной России по хоккею Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка Карьяла с Чехией из-за небольшого повреждения.
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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла с Чехией
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией в рамках первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
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В ВСУ рассказали о ходе разведения сил в Петровском
Разведение войск в Петровском продолжается, на данный момент тактическое положение сменили 20 украинских военных и три БМП, сообщил спикер штаба операции объединённых сил Александр Штупун.
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«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в РПЛ
«Оренбург» и «Уфа» не выявили победителя в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
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Родители теннисиста Медведева не могут получить английскую визу перед Итоговым турниром ATP
Сергей Медведев, отец четвёртой ракетки мира Даниила Медведева, заявил, что они с женой не могут получить английскую визу, чтобы прилететь в Лондон и поддержать сына на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).