Economist рассказал о популярном российском мэре, которая гордится своим скромным образом жизни

Типичного мэра крупного российского города обычно можно описать так: это, чаще всего, мужчина средних лет, который живёт роскошнее своих соседей, член партии «Единая Россия», который получил свой пост не на выборах, а по назначению, пишет The Economist.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, однако, сформировала о себе совсем иной имидж. Осенью прошлого года после «бунтарской» предвыборной кампании она одержала на региональных выборах победу над кандидатом-единороссом.

Как напоминает издание, когда владельцы рекламных щитов отказались вешать её предвыборную рекламу, она наняла несколько грузовых автомобилей, обклеила их своим изображением и разместила их по всему городу.

Авксентьева позиционировала себя как «народный мэр», и избиратели вознаградили её за это. Её популярность даёт понять, какой тип руководителя могли бы предпочесть избиратели, если бы у них был реальный выбор, говорится в статье.

«Я предвестник, хотя и не хочу им быть», — отмечает она.

Её посыл был сосредоточен, среди прочего, и на большей прозрачности — странная вещь, как пишет The Economist, для страны, где в подавляющем большинстве региональных столиц проходят прямые выборы мэра.

«Люди должны понимать и чувствовать, что их мнение что-то значит и что их требования могут быть выполнены. Никакие решения не должны приниматься за закрытыми дверями, ничто не должно решаться маленькой группой людей», — подчеркнула она.

По её словам, столица Якутии, — республики, обладающей обширными природными богатствами, — должна иметь возможность обеспечить себя хорошими дорогами и достаточным количеством жилья для местного населения.

Авксентьеву, между тем, нельзя назвать дилетантом. До вступления в должность она работала в местных и федеральных органах власти, в том числе в качестве заместителя мэра. Её взлёт был бы невозможен без поддержки Владимира Фёдорова, местного влиятельного бизнесмена, чья попытка баллотироваться на пост мэра не увенчалась успехом.

Его популизм пользуется успехом среди избирателей. Так, в прошлом году она выступала против повышения пенсионного возраста и призывала провести по этому вопросу референдум, хотя сама никак не может повлиять на федеральную политику. Среди прочего, она также продала с аукциона несколько дорогих внедорожников, принадлежавших мэрии.

В отличие от региональных боссов, которые часто выставляют напоказ свои побрякушки, она гордится своим скромным образом жизни.

«Я езжу на простой Toyota Camry», — говорит она.

Но наиболее эффективным средством коммуникации для неё стали соцсети, где мэр неожиданно стала звездой. По количеству подписчиков в Instagram, которых у неё 123 тыс., она уступает лишь московскому градоначальнику Сергею Собянину, отмечает The Economist.