Британский хоббит против русского орка — Давид Хэй рассказал Independent, как ему удалось одолеть Николая Валуева

Спустя десять лет британский боксёр Дэвид Хэй поделился с The Independent своими воспоминаниями о поединке с Николаем Валуевым за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. По словам издания, этот бой не отличался особой зрелищностью, но всё-таки запомнился зрителям благодаря «абсурдной разнице» в габаритах двух спортсменов.

Возможно, это покажется совершенно очевидным, но спустя 10 лет самым поразительным в боксёрском поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе между Дэвидом Хэем и Николаем Валуевым остаётся «абсурдная разница в размерах». Из-за его огромного роста между раундами россиянину приходилось сидеть на высоком стуле. А британец «под определённым углом походил на хоббита, бьющего в живот нависающего над ним орка», пишет The Independent.

Для спорта, который предусматривает предотвращение подобного дисбаланса, всё выглядело как «самая ужасная административная ошибка в истории». Складывалось ощущение, что Всемирная боксёрская ассоциация случайно выдвинула полного энтузиазма посетителя тренажёрного зала против «гигантского злого дерева», отмечает издание.

По словам The Independent, подобное сравнение было довольно-таки жестоким по отношению к Валуеву. Благодаря росту более двух метров и грубоватой внешности он весьма точно вписывался в западный стереотип о «русском чудовище». Хэй использовал это для своей выгоды. Он заранее накручивал своей риторикой и «довёл до неистовства» СМИ и аудиторию, которая к тому времени изголодалась по боям в тяжёлом весе.

«Между тренировками я часто смотрю фильмы про Кинг-Конга, Годзиллу или Франкенштейна, чтобы сосредоточиться на предстоящей задаче и напомнить себе о масштабах вызова», — заявлял британец журналистам перед поединком.

Его попытка изобразить Валуева чем-то «не от мира сего» сработала. В результате бой стал интерпретироваться как схватка Давида с Голиафом. Но, несмотря на всю напускную браваду, оскалы и игру мускулами, Хэй отнёсся к делу предельно серьёзно.

Перед поединком он действительно смотрел видео, только не о Кинг-Конге и Годзилле. Он часами изучал поведение на ринге Флойда Мейвезера, Роя Джонса — младшего и других мастеров уклонения. Его стратегия была ясна: наносить удары, но при этом избегать «огромного правого кулака» Валуева, чтобы в тот прохладный вечер 2009 года в Нюрнберге получить титул чемпиона в тяжёлом весе.

«Я всё ещё отчётливо помню тот вечер, — заявил боксёр в интервью The Independent. — Помню, как шёл к рингу, зная, что вот оно... я стану чемпионом мира в тяжёлом весе».

«В голову закрадываются сомнения. Не спятил ли я? Не сошёл ли с ума? Действительно ли это всё происходит? Неужели я всё это просто выдумал? Тебя одолевают все эти сомнения, но необходимо понимать, что дело не только в том, что он (Валуев. — ИноТВ) может предпринять», — отметил британец.

«Когда идёшь к рингу, нужна настоящая уверенность. Я проделал работу, заплатил цену, жертвовал и сделал всё, что в человеческих силах, чтобы дать моему телу лучший шанс на победу. Я действительно напряжённо готовился к бою. Я был в отличной форме, в самом расцвете сил. Мне было 29 лет. Я был готов ко всему, что он (Валуев. — ИноТВ) мог предложить», — добавил он.

Возможно, Хэя и переполняла уверенность, но бой начался для него неудачно — во время второго раунда он повредил руку. «У этого парня (Валуева. — ИноТВ) оказалась твёрдая как камень челюсть, и я сломал об неё костяшку», — вспоминает он, отмечая, что для бокса это был весьма нестандартный случай.

Травма вынудила британского спортсмена вести себя ещё более осторожно, и это ограничение, вероятно, помогло ему сохранить энергию. По мере того как поединок затягивался, Валуев начал уставать, и Хэй смог упрочить свою позицию, чтобы победить в последних раундах.

«В финальном раунде я чуть было не отправил его в нокдаун, чтобы по-настоящему закрепить мою победу по очкам. Но победить на иностранной территории в бою с парнем, промоутером которого выступал Дон Кинг, у которого была немецкая рекламная команда, в Германии… любое неверное решение сыграло бы ему (Валуеву. — ИноТВ) на руку, поэтому я старался изо всех сил придерживаться моей тактике, чтобы не дать ему нанести какой-либо серьёзный удар», — подчеркнул Хэй.

Один из судей признал ничью, но два других присудили победу Хэю с отрывом в четыре очка. Британец не смог добиться обещанного нокаута, но благодаря стремительному передвижению и более точным ударам ему удалось выставить Валуева «медлительным и небрежным», считает издание.

В действительности это был «неприглядный» бой. Поединок едва ли сопровождался привычным для этой категории бокса «азартом и острыми ощущениями». Вместе с тем после долгого затишья он привлёк внимание публики.

Хэй получил чек в размере £2,1 млн и дважды защищал титул в боях против американца Джона Руиса и своего соотечественника Одли Харрисона. Затем два года спустя он вернулся в Германию, где потерпел поражение от Владимира Кличко.

Хэй также вошёл в историю как второй боец после Эвандера Холифилда, который стал чемпионом мира сначала в первом тяжёлом, а затем в тяжёлом весе. На достижения этой мечты его вдохновила знакомая история.

«Когда я увидел, как в четвёртом «Рокки» Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Балбоа едет в Россию, этот момент тронул меня до глубины души. И по какой-то причине я знал, что стану чемпионом мира в тяжёлом весе и что ради этого мне придётся побить большого русского. Я верил, что это — моя судьба», — признался Хэй.

«Даже когда я проиграл мой первый бой, я знал, что это поражение только укрепит меня ментально и физически или преподаст урок, чтобы затем я мог стать чемпионом мира в тяжёлом весе. Мне казалось, всё, что я говорил ранее, всё, на что я рассчитывал в детстве, одним вечером сошлось воедино», — подчеркнул боксёр в беседе с The Independent.