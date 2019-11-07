Политолог: меркнущей России нужно уделять не меньше внимания, чем прежде

Политолог Джозеф Най в своей статье для Project Syndicate называет Россию державой, которая идёт на спад. Однако он отмечает, что таким странам нужно уделять не меньше внимания, чем тем, что набирают силу, ведь им нечего терять и они больше склонны к рискованным действиям.

Кажется, что Кремль сейчас на подъёме, пишет профессор Гарварда Джозеф Най в своей статье для Project Syndicate. Однако картинка может быть обманчивой, предупреждает он. По словам политолога, Россия может быть только «международным вредителем». А если не принимать во внимание её авантюризм, то страна в упадке, считает автор статьи.

В 1959 году Никита Хрущёв обещал, что Советский Союз перегонит США, но в итоге он сам распался, потерял свои богатства. ВВП России сейчас составляет $1,7 трлн по сравнению с $21 трлн у США. Её экономика сильно зависит от энергоресурсов, а высокотехнологичные товары занимают небольшую долю в производстве.

Русский язык, история и миграция рабочей силы даёт России «мягкую силу» в странах ближнего зарубежья, но русские фильмы за границей не смотрят, а российские университеты не входят в топ-100. Политические институты, необходимые для работы рыночной экономики, в России не развиты, а государственному капитализму недостаёт эффективного управления. Продолжительность жизни в России на пять лет меньше, чем в Европе, население сокращается.

Дмитрий Медведев пытался преодолеть эти проблемы, но ничего не вышло, коррупция мешает модернизации. А Путин, хоть он и хороший тактик на международной арене, не очень успешный стратег в решении давних внутренних проблем страны, считает автор статьи.

Одним из таких внешнеполитических успехов Путина политолог называет сближение с Китаем после введения западных санкций. И автор статьи отмечает, что это естественный ответ на мощь США в рамках традиционной политики баланса сил. Так же СССР и Китай объединялись против США в 1950-х. Позже, наоборот, Китай объединился с США, и это, по его словам, привело к развалу Советского Союза.

Сейчас же Россия и Китай планомерно наращивают сотрудничество в разных сферах. Однако автор статьи отмечает, что есть в их отношениях препятствия, которые выходят за рамки тактического взаимодействия. Среди них он упоминает проблему малозаселённого российского Дальнего Востока. Хотя торговля процветает, инвестиций не хватает, и Россия боится стать для Китая младшим партнёром и зависеть от Китая сильнее, чем Китай от неё.

Впрочем, политолог советует США не обольщаться тем, что Россия находится на спаде, и не относиться к ней как к державе второго сорта. В конце концов, такие державы в большей степени предрасположены к риску. Россия по-прежнему представляет для США большую угрозу, в основном потому, что у неё достаточно ракет и ядерных боеголовок, чтобы их уничтожить.

Даже в таком состоянии у России большие масштабы, образованное население, одарённые учёные и инженеры и богатые природные ресурсы, пишет автор статьи. Вряд ли она сможет конкурировать в этом плане с США, но учитывая её ядерные потенциалы, нефть, газ, развитие кибертехнологий, близость к Европе и возможности союза с Китаем, она может принести проблемы Штатам. Так что США придётся создать серьёзную стратегию отношений с Москвой, которой сейчас им недостаёт, пишет Джозеф Най в своей статье для Project Syndicate.