Экс-чиновник США: нужно признать, что Крым останется российским

Бывший американский чиновник Госдепа Деннис Ортблад и бывший партнёр PricewaterhouseCoopers Кришен Мета побывали с визитом в России и на основе увиденного вывели стратегию действий для улучшения отношений между Россией и США. Как они пишут в своей статье для The National Interest, Штатам, в частности, нужно признать, что Крым останется российским, и пересмотреть антироссийские санкции.

«Нам нужно работать с Россией такой, какая она есть, а не с такой, какой мы хотим её видеть. И наш враг — это не Россия. Наш враг — это дезинформация и страх», — пишут в своей совместной статье для The National Interest бывший американский чиновник Госдепа Деннис Ортблад и бывший партнёр PricewaterhouseCoopers Кришен Мета.



Они посетили Россию, проехавшись по разным регионам от Калининграда до Уфы и Крыма, и сделали ряд выводов. При этом они понимают, что наверняка в их адрес посыпятся обвинения в том, что они «апологеты Путина». Но всё же они уверены, что странам необходимо искать сферы, в которых можно сотрудничать. «Мы чувствовали, что напряжённые отношения с Россией ставят на карту наши собственные американские интересы в сфере безопасности», — пишут авторы статьи.



Во время поездки они обнаружили, что американские экономические санкции привели к непредсказуемым последствиям в России. Они отмечают, что большинство россиян глубоко уважают Путина за то, как он смог привести к стабильности российскую экономику после 1990-х. Многие россияне разного возраста, по их словам, враждебно относятся к США из-за американской русофобии.



Авторы статьи предлагают три шага для того, чтобы «защитить детей и внуков от бед, которые могут выпасть на их долю из-за случайностей или просчётов какой-либо партии». Во-первых, по их словам, нужно делать ставку на молодёжь. Те россияне, кому до 30 лет, «познали свободу передвижения и доступа к информации». И это молодое поколение Штатам нельзя потерять из-за политики санкций, которая заставляет их поверить, что «Запад стремится лишь навредить России и их будущему».



Так что авторы статьи предлагают развивать студенческий обмен между Россией и США и Европой, который в последнее время пошёл на спад. А в Крыму он и вовсе закончился из-за санкций и американской русофобии. Из-за взаимного закрытия консульств американское посольство в Москве не может справиться с возросшей нагрузкой. Так что необходимо снова открыть консульства, чтобы возродить доверие и сократить очереди на получение виз.



Во-вторых, они предлагают возродить переговоры по контролю над вооружениями. Американская делегация встретила со стороны россиян глубокую озабоченность тем, что НАТО приближается к российским границам, а также односторонним выходом США из ДРСМД.



«Мир не становится безопасней, когда НАТО почти в пять раз увеличивает количество войск на границе с Россией, когда соединяются наступательные и оборонительные вооружения и когда новая гонка вооружений включает в себя сверхзвуковые ракеты, подводные ядерные беспилотники и боевые лазеры дальнего действия», — пишут авторы статьи. Так что, по их словам, пора бы НАТО договориться о том, какую угрозу представляет Россия и занять единую позицию. А то Турция, например, наоборот, покупает российское оружие, а Германия рассчитывает на новый газопровод по дну Балтийского моря.



В-третьих, авторы статьи предлагают пересмотреть политику санкций и взгляд американцев на Крым. Во времена холодной войны США использовали санкции, чтобы подталкивать противников к компромиссу, а не к подчинению. Но сейчас России не дают никаких чётких условий для снятия санкций.



«Чтобы пересмотреть наши санкции, мы должны признать, что Крым останется российским», — пишут авторы статьи. Они напоминают, как крымчане сражались против нацистов в Севастополе. По их словам, в 2014 году крымчане были на пороге гражданской войны, ещё до Донбасса. «Нам было очевидно, что народ Крыма не откажется от своей гордой принадлежности к традиционной русской идентичности, чтобы принять возвращение в состав Украины», — пишут авторы статьи.



«Пора наладить отношения между Россией и Западом через политику реализма по отношению к России. Она принесёт выгоду в долгосрочной перспективе, которую не принесут наши санкции. Действовать нужно сейчас», — делают вывод эксперты в своей статье для The National Interest.