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Euronews: лидеры АСЕАН проигнорировали встречу с делегацией США
Семь из десяти лидеров АСЕАН проигнорировали встречу с американской делегацией на полях саммита в Таиланде и отправили вместо себя министров, передаёт Euronews. Участники саммита также договорились заключить в будущем году соглашение о самой масштабной в истории зоне свободной торговли. Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев, призвавший объединить потенциал АСЕАН, стран Евразийского экономического союза и ШОС.

В столице Таиланда Бангкоке прошёл расширенный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в котором также приняли участие Китай, Южная Корея и Япония. Лидеры АСЕАН провели переговоры с Китаем по проекту кодекса поведения в Южно-Китайском море.

По традиции, в качестве приглашённых гостей в саммите приняли участие главы государств и правительств стран Тихоокеанского региона, не входящих в блок. США были представлены помощником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и министром торговли Уилбуром Россом.

Семь из десяти лидеров АСЕАН проигнорировали встречу с американской делегацией, направив на неё своих министров иностранных дел. Россию на саммите представлял премьер-министр Дмитрий Медведев, заявивший о необходимости объединить потенциал АСЕАН, стран Евразийского экономического союза и ШОС.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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