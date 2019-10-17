Обозреватель Bloomberg: Путин даёт Зеленскому время убедить украинцев, что формула Штайнмайера не означает капитуляцию

Россия «устала» от сложившейся на Украине ситуации и пытается добиться прогресса в мирном урегулировании, тем более что новому президенту Владимиру Зеленскому очень хочется сдержать своё предвыборное обещание и прекратить войну в Донбассе, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По его мнению, Путин даёт Зеленскому время убедить противников формулы Штайнмайера, что вывод войск из Донбасса не станет «капитуляцией», а сам тем временем просчитывает, какие дивиденды это принесёт ему в будущем.

Находясь под постоянным давлением протестующих, которые опасаются «капитуляции перед Россией», президент Украины Владимир Зеленский пытается успокоить общественное мнение и обозначить красные линии на мирных переговорах по урегулированию в Донбассе, пишет Леонид Бершидский на страницах Bloomberg. По его мнению, в отличие от того, что было на протяжении последних лет трёх, сейчас все участники переговоров «действительно хотят положить конец конфликту» и преследуют одну и ту же цель — «восстановить суверенитет киевских властей над регионами на востоке Украины». При этом Россия по-прежнему стремится сохранить своё влияние в Донбассе, подчёркивается в статье, поэтому ей «трудно» будет признать некоторые из красных линий Зеленского, хотя это не означает, что мирный процесс заранее обречён на провал.



Как и следовало ожидать, Зеленский столкнулся с «внутренними проблемами» после того, как Украина согласилась с главным требованием России — одобрила формулу Штайнмайера, согласно которой регионы в Донбассе должны получить особый автономный статус сразу после того, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе признает результаты запланированных там выборов, отмечается в статье. Эти выборы планируется провести в соответствии с украинским законодательством. Однако его предшественник, предыдущий президент Пётр Порошенко, а также «хорошо вооружённые ветераны войны» протестуют против этих планов и заявляют, что выборы в Донбассе «возможны только после того, как Россия вернёт Украине контроль над её восточной границей», пишет Bloomberg. «Для Кремля это условие означает, что украинцы могут попытаться арестовать его сторонников на востоке Украины до выборов — и до того, как они попадут под амнистию, предусмотренную законом Украины об особом статусе восточных районов», — полагает автор.



По его мнению, Зеленский мог бы теоретически проигнорировать протесты в Киеве и других украинских городах, поскольку его «стремление к миру» по-прежнему поддерживает большинство населения страны. «Но Украина является воюющей страной, а ветераны — мощная сила. Некоторые из них доказали это, не допустив согласованного отвода российских и сепаратистских войск в районе посёлка Золотое», — подчёркивается в статье. В итоге Зеленский отказался «выбивать» их силой, заявив, что «с ветеранами надо разговаривать и объяснять свою позицию». Между тем официальный представитель Кремля Владислав Сурков назвал разведение войск в Золотом необходимым «предварительным условием» для возобновления переговоров с Украиной в так называемом нормандском формате — при посредничестве Германии и Франции, сообщает Bloomberg.



«Президент России Владимир Путин и его помощники сомневаются, что Зеленский сможет противостоять внутренней оппозиции в достаточной степени, чтобы добиться прогресса. Но Зеленский работает над тем, чтобы отвод войск произошёл, и в конечном итоге он произойдёт», — уверен автор. При этом и сам президент Зеленский, и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пытаются убедить как украинцев, так и союзников в Европе, что они «не собираются давать Путину право вето на будущий вектор движения Украины и позволять ему контролировать восток страны», пишет Bloomberg.



В частности, во время 14-часового пресс-марафона на прошлой неделе Зеленский заявил журналистам, что его команда «раньше не разъяснила» свою позицию. А теперь он использует любую возможность, включая выступления перед военнослужащими в Донбассе, чтобы заверить украинцев в том, что никаких «выборов под дулами российских пулемётов» не будет, говорится в статье. «Поверьте, у меня действительно уже аллергия на слово «капитуляция», — подчеркнул Зеленский, обращаясь к военнослужащим.



В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко отправился в Люксембург и Брюссель, чтобы донести аналогичную мысль до западных союзников. В частности, Пристайко перечислил три красные линии, чётко обозначенные Киевом: автономия восточных территорий не должна превращать Украину, являющуюся сегодня унитарным государством, в федерацию; Украина не будет менять свою Конституцию и включать в неё положение о расширении прав для этих территорий; выборы в Донбассе будут проведены «только после вывода всех российских войск, роспуска пророссийских вооружённых формирований и возвращения Украине контроля над границей», сообщает Bloomberg.



Аналогичную позицию обозначила и Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который в течение 10 лет был президентом Украины, начиная с середины 1990-х годов, и теперь представляет страну на предварительных переговорах с Москвой. «Это позволяет получить беспрецедентно чёткое представление о том, какова позиция администрации Зеленского в тот момент, когда стороны пытаются договориться о дате переговоров в нормандском формате», — поясняет автор. На первый взгляд, эта ясность «не обнадёживает»: Россия ранее неоднократно заявляла, что отвергнет требования о передаче границ и разоружении, так как они противоречат Минским соглашениям 2015 года, которые служат основой для переговоров. Однако официальной резкой реакции Кремля и возражений против заявлений Киева о красных линиях до сих пор не последовало, отмечается в статье.



Россия является стороной, сдерживающей принятие окончательного решения о дате проведения саммита, и она «намеренно даёт Зеленскому время», чтобы украинский президент провёл свою «кампанию убеждения» в отношении противников формулы Штайнмайера, одновременно просчитывая, каких выгод для себя Кремль сможет добиться в процессе переговоров, пишет Bloomberg. «Однако ясно, что Путин не хочет, чтобы мирный процесс был сорван. У него была масса возможностей (и он ими не воспользовался) сказать, что саммит не имеет смысла, как он делал в прежние годы», — подчёркивает автор. По его мнению, Путин «устал от сложившейся ситуации и от связанных с ней европейских экономических санкций», а сейчас подвернулся удобный момент, чтобы попытаться достичь прогресса в мирном урегулировании: США заняты своими политическими скандалами, лидерам Франции и Германии украинский вопрос мешает, а Зеленскому очень хочется сдержать своё предвыборное обещание закончить войну.



«К тому же Путин как опытный переговорщик знает, что с красными линиями можно всё ловко устроить во время реальных переговоров. Формальная федерация и не нужна, если некоторыми украинскими районами управляют дружественные Москве администрации, «убрать» которые Киев не может», — предупреждает автор. Он полагает, что Россия может добиться и других компромиссов, включая формирование международных миротворческих сил для контроля границы в преддверии выборов и реорганизацию вооружённых сил непризнанных «народных республик» Донбасса в «силы местной полиции», разрешённые Минскими соглашениями.



«Для Путина важно, чтобы на выборах на Восточной Украине одержали победу дружественные Кремлю силы. Это дало бы ему достаточно рычагов влияния в воссоединённой Украине, чтобы отказаться от «народных республик». И этого можно добиться, найдя баланс — предоставить Зеленскому контроль, достаточный для того, чтобы успокоить внутреннюю оппозицию, но не достаточный для того, чтобы вывести пророссийских лидеров из игры», — говорится в статье. При таком «сложном маневрировании» вряд ли получится договориться и заключить какое-либо соглашение в ближайшее время. Но поскольку все стороны стремятся покончить с войной и урегулировать затянувшийся конфликт, «некоторые основания для оптимизма всё же есть», заключает Bloomberg.