Экс-глава МИД Испании: «вредитель» Россия и «стратег» США поменялись местами

Из «вредителя» в международных отношениях Россия стала стратегом, и теперь оказывает влияние на международной арене, пишет бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в статье для Project Syndicate. А США, наоборот, из международных договоров выходят и от решения кризисов самоустраняются — и порой это приносит немалый вред.

Когда Владимир Зеленский объявил, что поддерживает «формулу Штайнмайера», это стало важным событием не только для Украины, но и для всего мира, пишет бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate. Вместе с этим Иран напал на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а Дональд Трамп стал фигурантом расследования об импичменте. Всё вместе, по мнению эксперта, говорит о том, как за последний месяц изменились роли держав в системе миропорядка — и в первую очередь это касается Европы, России и США.



Автор статьи отмечает, что в 2014 году при присоединении Крыма Россия вела себя как «вредитель» в международных отношениях. У неё тогда было достаточно мощи, чтобы вызвать проблемы, но слишком мало ресурсов, чтобы вернуться в стан «мировых тяжеловесов». Так и поддержку Асаду многие восприняли как оппортунизм: будто Путин извлекал выгоду из хаоса, чтобы показать, что он способен подорвать планы Запада.



Но теперь, отмечает Ана Паласио, Россия стала настоящим субъектом власти. Согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» ведёт к нормализации отношений России и Запада. Автор статьи считает, что она стала для Путина значительной победой.



Так и в Сирии ООН заканчивает работу над формированием комитета, который займётся созданием конституции страны, и всё идёт по плану, который был предложен на мирной конференции, которую провела Россия.



Отчасти рост влияния России произошёл автоматически на фоне ухода США с лидерских позиций. Это отчётливо показала ситуация с атакой Ирана на Саудовскую Аравию. Трамп публиковал воинственные заявления в Twitter, объявлял о новых санкциях. Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран, который своей причастности к инциденту не признаёт, и вместо этого сказал, что будет работать со всеми сторонами. «Это подход стратега, а не вредителя», — отмечает автор статьи.



США же действуют совершенно иначе, пишет Паласио. Хотя они постепенно отходят от глобальных лидерских позиций, их в мире по-прежнему считают гарантом статуса-кво. «Но это скорее сила привычки, чем логическое умозаключение, учитывая то, что США не проявляют стремления вести за собой», — пишет она. Учитывая выход США из ключевых соглашений, они даже не хотят участвовать в международных делах. А принимая во внимание тот факт, что во многих вопросах США по-прежнему необходимы, такой уход иногда сравним с поведением вредителя, пишет автор.



В свою очередь, Европу, по мнению Паласио, нельзя назвать ни стратегом, ни вредителем. Она называет её «системным координатором». Так, например, Франция и Германия играют ключевую роль в урегулировании украинского кризиса, а Эммануэль Макрон пытается достигнуть соглашения между США и Ираном. Как отмечает Паласио, это внушает оптимизм, ведь у Европы остаётся её роль.



Но во времена столь мощных перемен европейским лидерам стоит проявлять большую ответственность, думать обо всех вероятных последствиях, а также беспокоиться о том, кому на пользу идут те соглашения, которых она помогает достигнуть. Например, как показали недавние протесты на Украине, даже соглашение, которое может положить конец многолетнему кровопролитию, способно нести в себе большие риски, чем может показаться, пишет автор статьи в Project Syndicate.