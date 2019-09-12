Hürriyet Daily News: украинка с советским паспортом «застряла» в Турции на 23 года

Женщина, которая родилась на Украине, во время распада Советского Союза оказалась на территории Турции, и в украинском консульстве ей сказали, что не могут найти её документы в архивах. Из-за этого она до сих пор живёт с советским паспортом, по которому не может ни поехать к родным, ни заключить официальный брак со своим мужем, пишет Hürriyet Daily News.

Газета Hürriyet Daily News нашла, возможно, последнюю женщину, которая до сих пор живёт с паспортом Советского Союза.

Александра Дравецкая родилась на Украине в 1961 году, и в момент распада Советского Союза она жила в Турции, занималась челночной торговлей. Когда она обратилась в украинское консульство в середине 1990-х, ей сказали, что не нашли её документов в украинских архивах.

У неё есть муж-турок, с которым она сочеталась религиозным браком, но заключить официальный союз они не могут, раз у неё нет паспорта. Сама она не может приехать к родственникам на Украину, но они её навещали.

«Я прожила здесь 23 года, и я хочу быть гражданкой Турции», — приводит её слова издание.