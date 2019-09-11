Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: десятки тысяч жителей Нью-Йорка заболели раком после терактов 11 сентября

Материал представлен в переводе ИноТВ
После терактов 11 сентября в Нью-Йорке прошло уже 18 лет, но жители города до сих пор борются с последствиями, сообщает Frankfurter Allgemeine. Десятки тысяч выживших, а также горожан и тех, кто участвовал в спасательных работах, заболели раком. Врачи считают, что тому виной ядовитый дым от горящих обломков Всемирного торгового центра.

Теракты 11 сентября 2001 года произошли 18 лет назад. Но многие выжившие и жители города всё ещё борются с их последствиями. Эта женщина винит ядовитый дым от горящих обломков Всемирного торгового центра в том, что она заболела раком.

ЖАКЛИН ФЕБРИЛЕТ, жительница Нью-Йорка: Врачи установили, что из-за того, что я находилась здесь и так сильно надышалась дымом, велика вероятность, что мой рак связан с событиями 11 сентября. И он также распространился по моим лёгким, хотя я никогда не курила и не делала ничего подобного. 

Хотя точную причину заболеваний раком установить невозможно, среди людей, которые находились рядом с местом теракта, заболевших раком на 10—30% больше.

МЭТТЬЮ БАЙОН, адвокат, представляющий интересы пострадавших: Похожих терактов никогда не происходило, и люди никогда не подвергались сопоставимому химическому воздействию. Никто не мог предвидеть, что именно произойдёт, если миллиарды тонн строительных материалов будут 99 дней вариться вместе, а потом всё это попадёт в городской воздух.

Заболели 21 тысяча выживших и горожан, а также десятки тысяч полицейских, пожарных и добровольцев, которые первыми прибыли на помощь.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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